Стройкам обозначили рекорд

Если стройка живет – экономика на подъеме. Фото: Галина Соловьёва

В первом полугодии в Свердловской области сдано около 1,3 млн квадратных метров жилья. В стадии строительства находятся еще около 4 млн квадратных метров, сообщил на брифинге глава регионального Минстроя Михаил ВОЛКОВ.

Он подчеркнул, что на темпы строительства санкции, вопреки ожиданиям, влияния не оказали: в первом полугодии нынешнего года жилья введено на 5,7 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года.

– Прошлый год по объемам ввода жилья был рекордным, – добавил министр, – и в этом году итог точно будет не ниже, а может, и выше.

Примерно 80 процентов строительной активности, по словам Михаила Волкова, приходится на Екатеринбург. Однако и в других городах эта активность постепенно нарастает. Там возводятся дома по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, для детей-сирот, других льготных категорий, а также школы, детсады, бассейны.

– В последние годы жилье строится даже в тех городах, где уже лет тридцать ничего не строилось, – подчеркнул Михаил Волков. – Например, в Волчанске возвели пять домов, для города это большой прогресс.

Заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов также отмечает, что все задачи, поставленные в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» по вводу социальных объектов, жилья и дорог в городе, в 2022 году будут выполнены. А часть объектов, что уже очевидно, сдадут раньше намеченного срока.

Не оправдались, к счастью, возникшие в первом квартале этого года опасения, что из-за санкций и ухода с российского рынка европейских компаний возникнет дефицит строительных и отделочных материалов, техники.

– Процесс импортозамещения, или замещения тех материалов, механизмов, которые мы получали из недружественных стран, в нашей отрасли полностью завершен, – заявил президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников. – Сегодня ни по одной позиции, какую ни возьми: арматура, металлические конструкции, электротехническое или насосное оборудование, краски для финишного покрытия, отделочные материалы, лифты и прочее – проблем нет.

Например, екатеринбургский завод по производству окон известной европейской марки как работал, по словам Вячеслава Трапезникова, так и работает. Он даже немного снизил цену на свою продукцию, поскольку теперь ему не надо платить ушедшему компаньону. То же произошло и с производством популярной у нас краски. Бренд ушел, а предприятие осталось.

Михаил Волков обратил внимание журналистов, что при реставрации здания «Синара-центра», в котором проходил брифинг, использовались исключительно отечественные материалы – сухие смеси, отделочная плитка для пола, светильники, умный свет, инженерные коммуникации и прочее. Высокое качество материалов, выпускаемых для строительной отрасли российскими, в том числе и уральскими предприятиями, является гарантией того, что возводимое жилье будет отвечать самым взыскательным запросам покупателей.

Кстати, в отделах продаж строительных компаний, как отметил Вячеслав Трапезников, после недолгого периода затишья, которое фиксировалось в апреле-мае, снова наблюдается оживление. Благодаря принятым государством мерам по снижению ставки рефинансирования и ипотечных кредитов, отрасль обрела новый баланс: строители закладывают новые объекты, банки дают кредиты. К тому же производители стройматериалов, подчеркнул глава Гильдии строителей Урала, стали снижать цены на свою продукцию, которые подняли в период весенней нестабильности порой чересчур.

– Ипотека снова стала драйвером роста, – заявил Вячеслав Трапезников. – Жители области хотят улучшать свои жилищные условия, приезжающие сюда трудиться люди тоже нуждаются в крыше над головой, а их дети – в детсадах и школах. И это – гарантия фронта работ для строительной отрасли.

Как подчеркнул Михаил Волков, идет работа в стране и регионе и над программами по использованию промышленного потенциала Свердловской области в интересах строительной отрасли. Такая задача была поставлена Президентом России Владимиром Путиным в июне на Госсовете, в работе которого участвовал и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

– Выступая на Госсовете, губернатор Евгений Куйвашев подчеркнул, что Свердловская область является крупным машиностроительным регионом, – объяснил министр, – и готова удовлетворить потребности строительной отрасли в оборудовании и механизмах. Когда мы обсуждали эту тему с руководителями уральских предприятий, они говорили, что готовы выпускать для нас краны, экскаваторы, прочую технику. И теперь наша задача – четко просчитать, что и в каких объемах необходимо выпускать. Над этим работают профильные ведомства, штаб при губернаторе.

ЦИФРЫ 1 млн 258,9 тыс. кв. метров жилья введено за 6 месяцев 2022 года 2,9 млн кв. метров жилья – контрольная цифра 2022 года. 2 280 жилых объектов планируется сдать в 2022 – начале 2023 года

Строительство – индикатор состояния экономики Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ в ходе рабочей встречи, состоявшейся 11 августа, обсудил с руководителями крупнейших уральских строительных компаний перспективы реализации проектов развития Свердловской области — Сухой порт и Кампус. «Мы в правительстве сейчас думаем над проектом недорогого, но комфортного арендного жилья для студентов. Это должен быть абсолютно новый формат кампусов. В идеале: квартира с двумя комнатами и кухней. У нас есть потребность примерно в 21 тысяче мест. Такое жилье могут построить наши девелоперы. А мы будем доплачивать из бюджета за его аренду. Как только рассчитаем все параметры и прикинем суммы, застройщики смогут планировать работы. Уверен, что для всех этот проект будет выгоден, но главное — разместить студентов в новых современных квартирах. Такое возможно только в Екатеринбурге, который становится студенческой столицей России», — написал Евгений Куйвашев в соцсетях после завершения встречи. Еще одной темой для разговора стал проект преобразования Свердловской области в «сухой порт» страны. Губернатор напомнил, что современный логистический центр откроет новые возможности перед регионом. Застройщики эту инициативу поддержали, заявив о готовности включиться в строительство складской недвижимости. Самой перспективной площадкой сейчас видится район аэропорта Кольцово и ЕКАДа. Также участники встречи обсудили проекты малоэтажного строительства, развития районов Екатеринбурга — Солнечного, Новокольцовского, ВИЗа-Правобережного и других. Полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев, обращаясь к строителям, отметил, что за первое полугодие нынешнего года ввод жилья в Уральском федеральном округе увеличился более чем на треть: положительная динамика налицо во всех регионах округа. «Строительные краны и стройплощадки – четкий индикатор ситуации в стране, любом городе и регионе. Если они есть, значит, дела идут в гору, а экономика на подъеме», — отметил полпред.