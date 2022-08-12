Минфин РФ предлагает продлить программу семейной ипотеки под 6% до 2024 года

С начала действия данной меры поддержки ипотеку взяли свыше 370 тыс. семей. Фото: Галина Соловьева

В Минфине России подготовили законопроект о продлении семейной ипотеки под 6% годовых до конца 2023 года. По прогнозам министерства, только в 2023 году жилье по программе приобретут 166 тыс. семей на общую сумму 1,16 трлн рублей.

С начала действия данной меры поддержки ипотеку взяли свыше 370 тыс. семей.

"Реализация положений, предусмотренных проектом постановления, позволит семьям, имеющим детей, получить ипотечный жилищный кредит (заем) по льготной ставке до 1 июля 2024 года при условии рождения в семье ребенка до 31 декабря 2023 года (включительно)", — говорится в пояснительной записке, опубликованной на сайте проектов нормативных правовых актов.

На его реализацию, по предварительным расчетам, в 2023 году потребуется 84,6 млрд рублей из федерального бюджета, в 2024 году — 72,6 млрд рублей, а в 2025 году — 43,9 млрд рублей. Ранее в казне на программу семейной ипотеки были предусмотрены следующие суммы: в 2022 году — 28,6 млрд рублей, в 2023 году — 40,6 млрд рублей, а в 2024 году — 43,3 млрд рублей.

Напомним, в мае 2022 года Правительство РФ дополнительно выделило на эту программу 16,2 млрд рублей.