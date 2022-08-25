Темы дня

Экономика / Недвижимость
25 августа 2022, 09:53

В России хотят выдавать разрешения опеки на продажу квартиры через Госуслуги

  Юлия Пастух
Квартира

В настоящее время разрешение на сделку выдается заявителям в бумажном виде в течение 15 суток. Фото: Галина Соловьева

Минэкономразвития РФ разработало законопроект, направленный на ускорение сделок с недвижимостью с участием детей. Ведомство предлагает выдавать разрешения органов опеки в электронном виде через портал госуслуг или в МФЦ.

В настоящее время любые операции с имуществом несовершеннолетнего проводятся только с предварительного согласия органов опеки. Разрешение выдается заявителям в бумажном виде в течение 15 суток, передают "Ведомости".

Представитель Центра стратегических разработок Максим Башкатов также уточнил изданию, что сделки с недвижимостью несовершеннолетних, включая продажу или обременение ипотекой, нуждаются в предварительном одобрении. Это создает очевидные трудности: человек не всегда может явиться в орган опеки и попечительства, чтобы получить заявление и направить его третьему лицу.

Читайте также:

В России предложили покупать вторичку с ипотекой продавца.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.08.2022, 13:25 / Общество
За сутки на Среднем Урале количество случаев COVID-19 возросло до 866
25.08.2022, 13:11 / Общество
Свердловский Роспотребнадзор предлагает вернуть масочный режим
25.08.2022, 13:03 / Общество
В Свердловской области локализованы все природные пожары
25.08.2022, 12:50 / Общество
На Урале мужчина выжил после нападения медведя
25.08.2022, 12:25 / Общество
В Сухом Логу при хлопке газа в многоквартирном доме пострадала женщина