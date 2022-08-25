В России хотят выдавать разрешения опеки на продажу квартиры через Госуслуги

В настоящее время разрешение на сделку выдается заявителям в бумажном виде в течение 15 суток. Фото: Галина Соловьева

Минэкономразвития РФ разработало законопроект, направленный на ускорение сделок с недвижимостью с участием детей. Ведомство предлагает выдавать разрешения органов опеки в электронном виде через портал госуслуг или в МФЦ.

В настоящее время любые операции с имуществом несовершеннолетнего проводятся только с предварительного согласия органов опеки. Разрешение выдается заявителям в бумажном виде в течение 15 суток, передают "Ведомости".

Представитель Центра стратегических разработок Максим Башкатов также уточнил изданию, что сделки с недвижимостью несовершеннолетних, включая продажу или обременение ипотекой, нуждаются в предварительном одобрении. Это создает очевидные трудности: человек не всегда может явиться в орган опеки и попечительства, чтобы получить заявление и направить его третьему лицу.

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