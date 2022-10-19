«Нашим строителям по плечу любые задачи»

Губернатор Евгений Куйвашев и полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев (на фото слева) изучали проекты застройки Екатеринбурга. Фото: Полина Зиновьева

Вчера, во второй день работы IX Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild, губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ вместе с полпредом Президента РФ в УрФО Владимиром ЯКУШЕВЫМ и заместителем министра строительства России Никитой СТАСИШИНЫМ оценил экспозицию, на которой в числе 320 экспонентов был представлен ряд крупных строительных проектов, реализуемых на территории Среднего Урала, и рассказал на пленарном заседании о результатах и перспективах развития отрасли в области.

Выставочные площади 100+ TechnoBuild занимают три павильона МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». На них представлены проекты 320 экспонентов, включая работающих в Свердловской области. В их числе – пилотный проект арендного дома, возведенного в Екатеринбурге. Высотка переменной этажности на 300 квартир построена в квартале улиц Шаумяна — Московской — Фурманова по стандартам ДОМ.РФ. Ее планируют внести в систему национального «зеленого» ГОСТа, разработанного Минстроем России совместно с ДОМ.РФ.

Оценивая проект, Евгений Куйвашев отметил: у Свердловской области есть интерес к развитию рынка арендного жилья. Речь идет о готовых для жизни квартирах в домах с развитой инфраструктурой, предназначенных для аренды на длительное время.

Ознакомился глава региона вместе с участниками обхода выставки и с другими перспективными проектами в области строительства, реализуемыми в регионе. Компания PRINZIP представила проект комплексного освоения территории – новый жилой район «Исток», в состав которого входят жилой район и крупнейший в стране производственно-логистический центр. «УГМК-Застройщик» – проект застройки в рамках комплексного развития спортивно-туристического комплекса Шерегеш на юге Кемеровской области. На стенде «Синара-Девелопмент» представлен проект размещения в районе Новокольцовский учебных корпусов двух институтов УрФУ. Свои проекты представили и другие представители строительной отрасли.

На пленарной сессии Евгений Куйвашев рассказал о перспективах развития отрасли в Свердловской области.

«В современных условиях перед отраслью стоят масштабные задачи, которые требуют новых подходов и комплексных решений. Прежде всего, это сохранение высоких темпов жилищного строительства и обустройства социальной инфраструктуры. В Свердловской области есть все условия, чтобы выполнить поставленную Президентом России задачу. Так, в прошлом году в регионе введено почти три миллиона квадратных метров жилья. Устойчиво работает отрасль и в текущем году», – отметил Евгений Куйвашев.

Он подчеркнул: регион обладает развитой машиностроительной базой, квалифицированными конструкторскими и инженерными кадрами — всем, что требуется для организации выпуска современной техники и оборудования. На Среднем Урале уже производится широкий ассортимент строительных материалов, который позволяет закрывать потребности региона и поставлять продукцию в другие области России. В достижении целей национального проекта по вводу жилья особая роль отводится крупным инфраструктурным проектам. Евгений Куйвашев подчеркнул, что это ключевой вопрос развития региона.

Он отметил, что перед областью стоят амбициозные задачи, в частности – сохранение высоких темпов жилищного строительства.

«Есть задача – сдавать три млн квадратных метров жилья в год – и мы с ней справимся, она по плечу нашим строителям. Надеяться на это позволяет наличие собственной стройиндустрии и наращивание производственных мощностей, развитая машиностроительная база, наличие кадров – проектировщиков, конструкторов, строителей», – резюмировал губернатор.

Как, по-вашему, должен дальше строиться ваш город? Галина СОКОЛОВА, пенсионерка, г. Нижний Тагил: – Наш город с большим прошлым, и очень сложно вписать в него современные здания. Зато есть где разгуляться при застройке Гальяно-Горбуновского массива – это самый развивающийся район. Ждем, что у нас на Гальянке будет свой «Академический». Не хватает современных подходов к благоустройству городской среды – у нас по-прежнему много неухоженных уголков, которые своим внешним видом могут испортить впечатление от самой инновационной стройки. Тамара РОМАНОВА, журналист, г. Серов: – В последние годы в Серове строят не стандартные здания-коробки, а объекты, которые смело можно назвать украшением города. В этом году сдали первый девятиэтажный дом, построенный по монолитной системе. Это просто красавец, с хорошей теплоизоляцией и с «умным» освещением. Жители Екатеринбурга к таким зданиям привыкли, а для нас, жителей небольших городов, это в новинку. И здорово, если такой подход будет применяться чаще. Владимир МАНТУРОВ, директор Центра охраны памятников истории и культуры, г. Ирбит: – Все строительные новинки первыми тестируют крупные города, а для нас самое главное – сохранить исторический облик города в процессе его современной трансформации. Все усилия направлены на это. Если строится новое жилье, то лучше, чтобы оно было малоэтажным: пространство позволяет это сделать. Татьяна ЧЕТКАРИНА, индивидуальный предприниматель, г. Полевской: – Полевской будущего – это город без высоток: компактные дома придают ему особое очарование. Любые строительные новинки можно адаптировать к провинциальным городкам – было бы желание. Например, в облик Полевского очень хорошо вписались новые таунхаусы. У меня друзья живут в таком: теплые полы, стены со студийной изоляцией, автоматические ворота. Александр ТРЕТЬЯКОВ, г. Екатеринбург: – Очевидно, что в спальных районах нужно строить большие дома, а в центре важно сохранять архитектуру. Условно, как на улице Вайнера, там же в основном четырех- и пятиэтажки. Там приятно находиться и гулять, как и на площади 1905 года. Хотелось бы, чтобы парков было больше, зданий с красивой архитектурой и чтобы у нас стала лучше урбанистика, строили больше мостов и развивали дорожную сеть. Андрей БАГРИЙ, г. Екатеринбург: – Мне нравится, как развивается Екатеринбург. Здесь есть хорошая архитектурная школа, и ее не забывают. Поэтому очень много домов, в которых используются новые материалы и технологии, при строительстве не боятся делать что-то новое. Потому что в большинстве своем в городах России строят стандартные панельки. Здесь же тратят деньги и вкладывают их в дизайн, это очень хорошо, но Екатеринбургу катастрофически не хватает дорог и развязок, думаю, надо сделать что-то наподобие наземного метро. Это разгрузило бы улицы, потому что метро, которое есть сейчас, используется очень мало. Александра МЕНЬШОВА, г. Екатеринбург: – Думаю, что весь Екатеринбург в будущем стоит развивать так же, как Академический. Я живу в этом районе и считаю, что это отличный пример правильного развития городской среды. Вы посмотрите на него, район сам – как отдельный город. Если там живешь и работаешь, потребности ездить в центр вообще нет. И в садик там ребенок ходит, там же поликлиника, МФЦ есть и магазины все. Нужно брать с него пример для будущих планов по развитию Екатеринбурга: красивые многоэтажки, просторные улицы и дворы. Надо только решить проблему с вечными пробками. Елена НИКИТИНА, г. Екатеринбург: – Точно не хотелось бы видеть еще больше торговых центров. Мне кажется, что и огромные «муравейники» уже изжили свое в плане строительства в уже развитых районах. Екатеринбургу, чтобы стать «городом будущего», надо провести ремонты дворов, чтобы они стали современными. И конечно, самое главное, вторая ветка метро в будущем необходима, лучше всего было бы, если бы ее построили от ВИЗа до ЖБИ.