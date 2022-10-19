Евгений Куйвашев представил на форуме 100+ важнейшие инфраструктурные проекты Среднего Урала

Глава региона порекомендовал гостям форума воспользоваться трамвайной линией между Екатеринбургом и Верхней Пышмой, а также рассказал о проекте "Сухой порт". Фото: Полина Зиновьева

На пленарном заседании форума 100+ TechnoBuild губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил ключевые инфраструктурные проекты региона, среди которых завершение ЕКАДа, "Сухой порт Екатеринбург" и первый в России межмуниципальный маршрут. Они позволят сохранить набранные темпы жилищного строительства в регионе.

Глава Среднего Урала во время выступления заявил, что современные условия создают новые вызовы для строительной отрасли, которые требуют новых подходов к решению.

"Прежде всего, это сохранение высоких темпов жилищного строительства и обустройства социальной инфраструктуры. В Свердловской области есть все условия, чтобы выполнить поставленную Президентом России задачу. Так, в прошлом году в регионе введено почти 3 миллиона квадратных метров жилья. Устойчиво работает отрасль и в текущем году", — отметил Евгений Куйвашев.

Он подчеркнул, что у региона есть развитая машиностроительная база и квалифицированные инженерные кадры, которые необходимы для обеспечения страны современной техникой и оборудованием. Также на Среднем Урале производится широкий ассортимент строительных материалов.

Губернатор отметил, что такие механизмы, как инфраструктурные кредиты, позволяют грамотно выстроить работу по реализации нацпроекта по вводу жилья — одного из важнейших для региона.

Также глава региона рассказал, что после замыкания ЕКАДа строители приступили к ремонту северного полукольца, а теперь обсуждаются планы по проектированию новой кольцевой дороги, которая будет опоясывать Екатеринбургскую агломерацию. С учетом темпов застройки уже через несколько лет ЕКАД может стать внутригородским кольцом.

Глава региона порекомендовал гостям форума воспользоваться трамвайной линией между Екатеринбургом и Верхней Пышмой и презентовал проект "Сухой порт". В его рамках в ближайшее время будет открыта первая очередь транспортно-логистического центра "Уральский", который позволит Свердловской области выйти на лидирующие позиции среди регионов по объемам перевалки грузов.

Помимо этого на Среднем Урале продолжается строительство детсадов, школ и благоустройство общественных территорий, напомнили в областном департаменте информполитики.

В свою очередь замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин отметил, что в сентябре 2022 года была принята федеральная строительная программа на 5 лет.

"Основные задачи, которые она ставит перед отраслью, — это сокращение в 2 раза объектов незавершенного строительства как жилых домов, так и инфраструктурных объектов. Еще более серьезная задача, чем строить ежегодно 120 миллионов квадратных метров жилья к 2030 году, — в 1,5 раза к 2027 году увеличить объем ввода объектов, в том числе инфраструктурных", — заявил заместитель главы МинЖКХ .

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