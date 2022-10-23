Мэр Екатеринбурга утвердил новую рыночную стоимость одного квадратного метра жилплощади

Цена выросла на 7,21%. Фото: Павел Ворожцов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об утверждении средней рыночной стоимости квадратного метра общей жилплощади на IV квартал 2022 года. Цена выросла на 7,21%.

Соответствующий документ опубликован на сайте администрации уральской столицы.

"Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившуюся в границах муниципального образования "город Екатеринбург", на IV квартал 2022 года в размере 92 428 рублей 00 копеек", — говорится в постановлении.

Отметим, что в III квартале стоимость "квадрата" жилья в городе составляла 86 211 рублей, что на 7,21% ниже.

Контроль над исполнением положений документа возложен на замглавы Екатеринбурга Владимира Гейко.