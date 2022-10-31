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Экономика / Недвижимость
31 октября 2022, 18:53

Марат Хуснуллин: в Свердловской области исполнены все решения наблюдательного совета Фонда развития территорий

дом

Новоселье отметят 50 свердловских дольщиков. Фото: Галина Соловьева

Зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что в Свердловской области исполнены все решения наблюдательного совета Фонда развития территорий. Последним объектом стал ЖК "Да Винчи". Его сдали в эксплуатацию сегодня, 31 октября.

"В 2019–2022 годах наблюдательный совет фонда рассмотрел 13 проблемных объектов Свердловской области. По 2 из них были приняты решения о дострое, по 11 — о выплатах компенсаций. 31 октября 2022 года введен последний дом, который достраивался с помощью механизмов фонда", — заявил Марат Хуснуллин. Он поблагодарил строителей за работу и поздравил дольщиков с грядущим новосельем.

Как отмечается на сайте кабмина, ЖК "Да Винчи" было решено достроить в июле прошлого года. Работы были выполнены фактически за год, с учетом времени, которое потребовалось на передачу объекта региональному фонду.

18-этажный дом расположен в центре Екатеринбурга, ему присвоен адрес пер. Красный, 1а. Квартиры там в ближайшее время получат 50 пострадавших дольщиков.

После сдачи ЖК в едином реестре проблемных объектов остались 9 свердловских адресов. Пострадавшими признаны 100 человек. До конца следующего года права этих граждан будут восстановлены.

Областная газета Свердловской области

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