В Екатеринбурге снесли первый дом в рамках программы комплексного развития территорий

В Екатеринбурге снесли расселенный дом на улице Баумана. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге сегодня снесли расселенную двухэтажку на Баумана, 37. Территория отдана застройщику под реализацию программы комплексного развития территорий (КРТ), передает корреспондент "Областной газеты".

"Все жильцы были расселены. У кого-то квартиры были в собственности, у кого-то в социальном найме. Все жители получили те квадратные метры, на которые они могут рассчитывать", — рассказал журналистам заместитель начальника департамента архитектуры администрации Екатеринбурга Григорий Сурганов.

Двухэтажный дом был расселен в 2021 году. Сегодня его снесли по просьбе жильцов соседних многоэтажек. Люди опасались, что с приходом зимы постройка станет местом обитания бездомных, которые могут устроить пожар.

Как пояснил представитель застройщика, в зону КРТ в районе улиц Шефская — Энтузиастов — Баумана входят 11 домов и одно нежилое здание. Они будут снесены, а на их месте возведут новые многосекционные многоэтажки с детским садом, магазинами и другими объектами. Полностью построить квартал девелопер планирует к 2026 году.

Закон о комплексном развитии территорий был принят в Свердловской области в марте 2021 года. Жильцы расселяемых домов по программе КРТ получают деньги или равноценные по площади квартиры.

"Они получают новую квартиру площадью не менее той, которая у них имеется. При этом жители могут получить деньги, это будет рыночная стоимость жилья. Застройщики уже активно расселяют эти дома. Я обзваниваю всех жителей, в принципе все довольны, что попали в эту программу", — уточнил Григорий Сурганов.

В мэрии Екатеринбурга отметили, что до конца ноября утвердят границы новых территорий, попадающих под программу комплексного развития. Сообщается, что это будут микрорайоны Уралмаша, Эльмаша и железнодорожного вокзала.

Напомним, параметры КРТ двух территорий в Екатеринбурге были утверждены в марте 2022 года.