Кабмин РФ просубсидирует скидку на деревянные дома

Речь идет о готовых домокомплектах заводского производства стоимостью до 3,5 млн рублей. Фото: Алексей Кунилов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске программы субсидирования строительства деревянных домов при условии их продажи потребителям со скидкой до 10 %. Речь идет о готовых домокомплектах заводского производства стоимостью до 3,5 млн рублей.

Всем производителям деревянных домов, желающих получить субсидии, нужно будет пройти конкурсный отбор. Среди обязательных требований для участия: подтверждение наличия производственных мощностей на территории России, прейскуранта цен на домокомплекты и фиксация скидки в договоре с покупателем. В пресс-службе Правительства РФ отметили, что организатором конкурса выступит Минпромторг.

Ежегодно на субсидии производителям домокомплектов планируют выделять не менее 300 млн рублей.

По мнению Михаила Мишустина, новая программа даст россиянам больше возможностей по приобретению жилья, а также поддержит спрос на деревянные дома заводского изготовления, сохранив при этом занятость на производствах.

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