В Минстрое РФ отметили необходимость продления льготной ипотеки на новостройки

О важности продления льготной ипотеки заявил замминистра строительства РФ Никита Стасишин. Фото: Галина Соловьева

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин считает, что в 2023 году необходимо продлить льготную ипотеку на новостройки. По мнению замглавы ведомства, мера позволит поддерживать баланс спроса и предложения на новое жилье.

"<...> Мы, как отраслевое ведомство, и я, как отраслевой зам жилищного строительства, считаем, что нам необходимо в 2023 году работать со спросом. А чтобы мы могли с ним работать и обеспечивать тот объем предложения, который есть на рынке, нам необходимо сохранить все те меры поддержки, которые были, есть и, надеюсь, будут", — отметил Никита Стасишин в интервью "Известиям".

В частности, замминистра отметил, что одной из мер является субсидирование кредитов для застройщиков. По данным замглавы Минстроя РФ, благодаря данной мере поддержки российским компаниям не пришлось снижать темпы строительства: в 2022 году в стране возвели около 25 млн квадратных метров жилья. Кроме этого, застройщики смогут эффективно использовать земельные участки, которые ранее приобрели под строительство жилых домов.

Стасишин добавил, что сегодня в России все дома строятся с использованием "надежной системы проектного финансирования". Речь идет о хранении средств дольщиков на эскроу-счетах. Деньги застройщику становятся доступны только после сдачи объектов в эксплуатацию и получения квартир покупателями.

Напомним, ранее в России была продлена семейная ипотека до 1 июля 2024 года.