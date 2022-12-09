Центробанк выступает за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки была создана в РФ в 2020 году. Фото: Владимир Мартьянов

В ЦБ РФ считают, что в России необходимо постепенно сворачивать программу льготной ипотеки. Об этом заявил заместитель директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Руслан Булатов на онлайн-конференции для застройщиков.

По словам Булатова, строительная отрасль сидит на льготной ипотеке, как на игле, и чем дальше, "тем больнее слезать". Замдиректора департамента ЦБ РФ добавил, что регулятор всегда был против любых программ субсидирования, так как они искажают цены.

"В целом любая программа субсидирования искажает цены, она создает дисбаланс в долгосрочной перспективе. Нам понравилась льготная ипотека тогда, когда она была запущена — в пандемию. <…> Она (льготная программа по ипотеке. — Прим. ред.) уже практически три года живет, за это время у нас цены практически "разъехались" на первичном и вторичном рынке. У нас на первичном рынке вообще не осталось никакой рыночной ипотеки, такое ощущение. <…> Обобщая — Банк России за сворачивание постепенное", — цитирует ТАСС Руслана Булатова.

Булатов отметил, что сворачивать льготную ипотеку нужно таким образом, чтобы не нанести удар по строительной отрасли. Как именно это лучше сделать — вопрос необходимо обсуждать.

При этом замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин отметил, что меры ипотечной поддержки нужно продлить на 2023 год.

Программа льготной ипотеки на новостройки действует в России с апреля 2020 года. В настоящее время ставка по ней составляет 7 % годовых. Срок окончания программы — 31 декабря 2022 года.

Ранее в Минфине заявили, что не видят оснований для продления субсидированной ипотеки.