На портале Госуслуг появилась возможность защитить недвижимость от мошеннических сделок

Аферисты могут провести незаконную сделку с недвижимостью без владельца, например, по поддельной доверенности. Фото: Галина Соловьева

На портале Госуслуг появилась возможность запретить любые сделки с имуществом, если собственник лично не присутствует на них. Это позволит защитить недвижимость от мошеннических действий.

Как пояснили в Минцифры РФ, аферисты могут провести незаконную сделку с недвижимостью без владельца, например, по поддельной доверенности. Чтобы предотвратить подобные махинации, можно внести специальную отметку в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), которая позволит проводить сделки с имуществом только в присутствии собственника.

Если ранее для внесения такой отметки приходилось писать заявление в МФЦ или заполнять специальную форму в Росреестре, то теперь это можно сделать через Госуслуги.

Для подачи заявления необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале и приложение "Госключ" с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Ее можно бесплатно оформить прямо в приложении, для этого потребуется загранпаспорт нового образца и телефон с NFС-модулем.

Запись о внесении специальной отметки появится в ЕГРН в течение 5 рабочих дней. Соответствующее уведомление придет в личный кабинет. Точно так же можно снять ограничения на сделки с имуществом, если они были установлены раньше.