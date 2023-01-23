В Екатеринбурге под КРТ отданы еще две площадки

Площадки под КРТ расположены в Чкаловском и Железнодорожном районах Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов

В мэрии Екатеринбурга определили две новые площадки, которые будут отданы под застройку в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Речь идет об участках в Чкаловском и Железнодорожном районах.

"Первая территория в Железнодорожном районе по улице Летчиков. <...> Вторая на улице Кварцевой в Чкаловском районе", — сообщил на пресс-конференции начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Григорий Сурганов.

Он добавил, что в Железнодорожном районе находятся 7 ветхих домов. Они были построены в 40-50-х годах ХХ века. В Чкаловском районе расположены 5 ветхих жилых построек, из них 2 аварийных. Всего планируют расселить больше 100 помещений, в это число входят комнаты и квартиры.

Градостроительный потенциал двух территорий оценивается в 85 тысяч квадратных метров жилья. Предполагается, что аукционы будут проведены ближе к лету, где будет выбран девелопер для каждой площадки.

Ранее в Екатеринбурге был снесен первый дом по программе комплексного развития территорий.