«Проблем еще много, мы о них знаем»

Павел Крашенинников. Фото: Полина Зиновьева

В столице Среднего Урала вчера прошел круглый стол, посвященный 25-летию со дня вступления в силу федерального закона, установившего единый порядок проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории России. Модератором мероприятия выступил председатель комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел КРАШЕНИННИКОВ. Участники отметили: принятый четверть века назад документ позволил в итоге декриминализировать сферу купли-продажи недвижимых объектов. Однако некоторые вопросы еще остаются неурегулированными – для их решения нужна общая консолидация усилий.

«Люди как люди. Квартирный вопрос их только испортил», – одна из самых узнаваемых цитат из бессмертного романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Недвижимость – это то, что касается каждого. 25 лет назад вступил в силу закон, который впервые в современной России установил единую по всем территориям процедуру регистрации для всех объектов недвижимости – жилье, коммерческая недвижимость, земля и т.д. Юбилей стал, конечно, лишь поводом, чтобы обсудить, какие проблемы и задачи существуют сегодня.

«Это был такой антикриминальный документ: сделки стали проверяться, и огромное количество мошеннических схем, которые в девяностые годы процветали, когда одну квартиру могли продать несколько раз в сутки, стали невозможны», – вспоминает Павел Крашенинников.

По его словам, система вводилась поэтапно, ее совершенствование продолжается и сейчас – ведь время вносит свои коррективы:

«Это предмет обсуждения. Проблем еще много, мы о них знаем. Есть проблемы с общей собственностью, с микродолями и многое другое», – перечисляет он.

В дискуссии на круглом столе приняли участие начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России» Игорь Манылов, советник руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Галина Елизарова, председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, руководители региональных и муниципальных органов власти, профильных ведомств. Они отмечали, что закон имеет колоссальное экономическое значение, поскольку регулирует и вопросы налогообложения. Но не менее важно то, что этот закон защищает права людей.

«Двадцать пять лет назад навели порядок в этой сфере. Сделки стали прозрачными, безопасными для людей. Но время требует изменений, и изменения в закон уже вносились. Есть вопросы и сегодня: например, по аварийным домам. Это животрепещущая тема, она всегда на контроле, вся депутатская вертикаль держит руку на пульсе», – подчеркнула Людмила Бабушкина.

Стоит также отметить, что сегодня важную роль в совершенствовании и развитии системы регистрации прав на недвижимость играет процесс цифровизации. Так, благодаря порталу «Госуслуги» максимальное число людей получает возможность более оперативно и безопасно совершать сделки с недвижимостью, документооборот упрощается и систематизируется.

«Для эффективного управления процессом строительства система регистрации прав на недвижимость важна, ведь все объекты недвижимости изначально – объекты капитального строительства. Сегодня нас больше всего интересует возможность интеграции с этой системой, возможность использования данных для лучшего планирования инвестиций. Есть много вопросов и много предложений. Надеюсь, что по результатам работы на круглом столе мы сможем сблизить наши позиции, усилить и сделать более эффективной совместную работу по усовершенствованию законодательства», – отметил Игорь Манылов.

Факты Федеральный закон № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» вступил в силу 31 января 1998 года. Указом Президента РФ Владимира Путина в 2004 году эти функции возложены на вновь образованную Федеральную регистрационную службу (Росрегистрация), в 2008 году переименованную в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). По данным, озвученным советником руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Галиной Елизаровой, за25 лет количество записей, вносимых в Росреестр, кратно увеличилось. По данным на конец 2022 года, оно составляло 234 миллиона. Скорость оказания услуг выросла с 0,1 до 12 штук в секунду. Процент действий, производимых на основе электронных документов, в среднем по России достиг 55 процентов. Управление Росреестра по Свердловской области также активно ведет цифровизацию услуг и сервисов. Доля заявлений о регистрации прав и кадастровом учете в электронном виде составляет более 50 процентов, на государственную регистрацию ипотеки в электронном виде – 67 процентов. Порядка 90 процентов заявлений регистрируется менее чем за 24 часа. Доля заявлений, представленных на государственную регистрацию договоров участия в долевом строительстве в электронном виде, составляет 85 процентов.

Круглый стол собрал руководителей региональных и муниципальных органов власти, профильных ведомств. Фото: Полина Зиновьева