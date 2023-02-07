В России IT-специалистам станет проще получить льготную ипотеку

Льготная ставка по ипотеке для IT-специалистов аккредитованных компаний составит до 5 % годовых. Фото: Галина Соловьева

7 февраля 2023 года вступает в силу постановление Правительства РФ, подразумевающее смягчение условий программы льготной ипотеки для специалистов, работающих в сфере информационных технологий.

Жилье на выгодных условиях смогут приобрести сотрудники всех аккредитованных и получавших налоговые льготы IT-компаний. Для них предусмотрены льготные ипотечные кредиты. Расширены возрастные пределы для потенциальных получателей займов. Взять их теперь могут IT-работники в возрасте от 18 до 50 лет, тогда как ранее — только с 22 до 44 лет.

В постановлении, опубликованном на сайте Правительства РФ, отражены данные по минимальной заработной плате, при которой можно получить льготную ипотеку. Для регионов месячная зарплата специалиста информационных технологий не должна быть ниже 70 тысяч рублей, в городах-миллионниках — не меньше 120 тысяч рублей. Для Москвы этот показатель установлен на уровне 150 тысяч рублей в месяц.

Также выгодная ставка (до 5 % годовых) по ипотеке сохранится для сотрудников IT-сферы, если они будут трудоустроены в аккредитованной компании не менее 5 лет. При увольнении раньше этого срока низкая ставка будет действовать еще полгода. Максимальный размер субсидируемого кредита для регионов составляет 9 млн рублей, для жителей регионов-миллионников — 18 млн рублей. Первоначальный взнос должен быть не меньше 15 % от стоимости жилья.

Напомним, льготная ипотечная программа для IT-специалистов была запущена в России в 2022 году по инициативе президента Владимира Путина. Мера направлена на поддержку отрасли информационных технологий.