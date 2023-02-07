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7 февраля 2023, 19:57

Кабмин РФ расширил условия предоставления сертификатов на жилье для молодых ученых

Дом

Средний размер выплат в рамках программы составляет порядка 3,5 млн рублей. Фото: Галина Соловьева

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит получать сертификаты на приобретение жилья большему числу молодых ученых. Ранее такие сертификаты были доступны только молодым ученым из научных организаций и вузов, подведомственных Минобрнауки.

Согласно подписанному документу, опубликованному на сайте Правительства РФ, участвовать в программе смогут научно-педагогические работники научных организаций и вузов вне зависимости от их ведомственной принадлежности. 

Как и прежде, для получения сертификата молодой ученый, который нуждается в улучшении жилищных условий, должен иметь стаж работы научным или научно-педагогическим сотрудником не менее 5 лет, а также ученую степень кандидата или доктора наук. Кандидат наук при этом должен быть не старше 35 лет, а доктор наук — не старше 40 лет.

Средний размер выплат в рамках программы составляет порядка 3,5 млн рублей. На сертификаты в 2023 году будут претендовать около 3,4 тыс. ученых. Расширение программы произведено по поручению Президента России.

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Областная газета Свердловской области

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