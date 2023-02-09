План по вводу жилья на Среднем Урале в 2022 году перевыполнен на 15%

По итогам 2023 года планируется сдать в эксплуатацию около 3 млн квадратных метров жилья. Фото: Галина Соловьева

Свердловская область в 2022 году перевыполнила план по вводу жилья, установленный национальным проектом "Жилье и городская среда", на 340 тысяч квадратных метров. Итоги работы и планы на 2023 год обсудили 9 февраля члены правительства региона.

По словам первого замгубернатора Свердловской области Алексея Шмыкова, комплексные меры поддержки строительной отрасли и системный подход позволяют планомерно наращивать объемы жилья.

"В прошлом году регион обновил рекорд и ввел 2,94 миллиона квадратных метров жилья. Высокие темпы строительства должны быть поддержаны высоким качеством работ. Свердловская область обеспечивает себя практически всеми необходимыми строительными материалами. Это не только конкурентное преимущество региона, но и мощная подушка безопасности", — отметил Алексей Шмыков.

Достичь высоких показателей удалось благодаря инициативам губернатора Евгения Куйвашева по привлечению дополнительных средств на создание инфраструктуры для новых домов. Одна из таких инициатив — программа "Стимул", в рамках которой ежегодно из федерального бюджета привлекается более 1 млрд рублей на строительство коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах комплексной застройки.

Замгубернатора Сергей Швиндт подчеркнул, что Свердловская область стабильно входит в 10 регионов-лидеров по вводу жилья — в 2022 году Средний Урал занял 8 место.

Помимо Екатеринбурга, больше всего жилья было введено в Сысерти, Верхней Пышме, Белоярском городском округе, Березовском и Полевском ГО. Суммарно в этих муниципалитетах возвели более 630 тысяч квадратных метров, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

На сегодняшний день в регионе строится около 3,6 млн квадратных метров жилья, что выше уровня прошлого года на 5%. По итогам 2023 года планируется сдать в эксплуатацию около 3 млн квадратных метров, больше половины из которых — в многоквартирных новостройках.