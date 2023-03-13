Марат Хуснуллин отметил достижения Свердловской области в сфере жилищного строительства

Свердловская область вошла в пятерку регионов-лидеров по количеству жилья, строительство которого ведется с использованием инфраструктурных кредитов. Фото: Галина Соловьева

Механизм инфраструктурных бюджетных кредитов, запущенный в России в 2021 году, помог Свердловской области войти в пятерку регионов-лидеров в сфере жилищного строительства. Средства были направлены на возведение инженерных и транспортных сетей, школ и поликлиник.

Проекты по созданию социальной, инженерной, транспортной и прочей инфраструктур, финансируемые за счет бюджетных кредитов, в Свердловской области позволили сдать 573 тыс. кв. м жилья. Это составляет 20% от ввода в 2022 году. Увеличение объемов жилищного строительства — одна из целей национального проекта "Жилье и городская среда".

Как сообщает пресс-служба Правительства России, вице-премьер Марат Хуснуллин отметил высокую социальную значимость и мультипликативный эффект механизма инфраструктурных бюджетных кредитов, который способствовал вводу в эксплуатацию порядка 5,6 млн кв. м жилья в 2022 году по всей стране. Наилучших результатов добились Санкт-Петербург, Московская, Свердловская, Тюменская и Рязанская области.

В частности, заявку на федеральное финансирование 12 объектов в 2021 году защитил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В 2022 году в регионе введено почти 3 миллиона квадратных метров жилья. Пятая часть от всего объема сдана благодаря инфраструктурным проектам, сообщает департамент информполитики региона.

Всего Средний Урал в 2022 году получил 6,1 миллиарда рублей инфраструктурных бюджетных кредитов. На эти средства в Екатеринбурге построили дороги в планировочном микрорайоне "Юг Центр", улично-дорожная сеть возводится в Новокольцовском, она свяжет деревню Международного фестиваля университетского спорта с новостройками и крупными дорогами города, коммунальные сети строятся на ВИЗе-Правобережном.

Наиболее финансово емкий проект инфраструктурного кредита — возведение губернаторского лицея в микрорайоне Солнечном. Здесь также строят новую трамвайную ветку для улучшения транспортной доступности.

Еще один проект, который стал доступен благодаря инфраструктурному кредиту — поликлиника для взрослых в Академическом районе Екатеринбурга.

В 2023 году по распоряжению Владимира Путина на инфраструктурные проекты российским регионам будут выделены дополнительные средства бюджетных кредитов в размере 250 млрд рублей, а также еще 50 миллиардов рублей на модернизацию общественного транспорта.

Напомним, что в 2022 году Средний Урал получил 57 миллиардов рублей по федеральным программам. Часть из них направлена на инфраструктурные бюджетные кредиты.