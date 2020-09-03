Когда на Среднем Урале закончится гостиничный кризис?

Сейчас основной контингент гостиничных постояльцев – командировочные Фото: Алексей Кунилов

Заполняемость свердловских гостиниц вернётся к допандемийному уровню не раньше, чем через три года. Так считают екатеринбургские представители индустрии гостеприимства.

Гостиничный бизнес – одна из наиболее пострадавших во время пандемии отраслей экономики. Весной она переживала резкий спад: так, в апреле максимальная загрузка была на уровне 5–10 процентов, и отельеры говорили о катастрофе в отрасли.

Цифры Всего в Свердловской области 538 средств размещения в категориях от одной до пяти звёзд.

Ситуация осложнялась ещё и тем, что туристов в их классическом понимании (иногородних или иностранных граждан, которые приехали любоваться местными достопримечательностями) в Екатеринбурге очень мало: не более пяти процентов. Остальные 95 процентов – это представители так называемого делового туризма (те, кто едет в командировки или на различные конференции и конгрессы). И после ослабления ограничительных мер ситуация начала постепенно выравниваться: многие предприятия начали отправлять своих сотрудников в командировки. В результате загрузка гостиниц в Екатеринбурге в августе составила уже 42–43 процента. Хотя, конечно, это не является таким уж высоким показателем по сравнению с прошлым годом – в августе 2019 года загруженность екатеринбургских гостиниц была на уровне 70 процентов.

Сами отельеры предполагают, что гостиницы в будущем году будут загружены уже на 60–80 процентов от докоронавирусного уровня, а восстановится отрасль к 2023 или 2024 году.

При этом серьёзной проблемой гостиничного бизнеса, как отметила генеральный менеджер Angelo by Vienna House Екатеринбург Ольга Акимова, являются трудности с возвращением персонала на работу. За время ограничений произошёл отток профессиональных сотрудников в другие отрасли. Отток увеличился и после открытия ресторанов: повара, мойщики посуды и другие сотрудники скорее пойдут работать в заведения общепита, чем в гостиницу. Ещё часть сотрудников было сложно вернуть на свои рабочие места из-за дачного сезона.

Но происходят и положительные изменения. Так, руководитель Ассоциации малых гостиниц и хостелов Владимир Окуньков рассказал о такой тенденции восстановления отрасли, как постепенная загрузка малых средств размещения: примерно с середины лета в них начали появляться так называемые «транзитники» – иногородние авиапассажиры, вылетающие из Кольцово, которые добираются до Екатеринбурга на своих машинах. Кроме того, в хостелах начали останавливаться и жители Свердловской области, приезжающие работать водителями такси в Екатеринбурге.