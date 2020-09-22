Из-за пандемии уральские предприниматели стали чаще занимать деньги в микрофинансовых организациях

В ситуациях, когда деньги нужны быстро, предпринимателям приходится обращаться в МФО. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале предприниматели стали чаще занимать деньги в микрофинасовых организациях (МФО). Очевидно, что это связано с убытками, которые пришлось понести бизнесу из-за пандемии.

По итогам первого полугодия общая сумма, выданная микрофинансовыми организациями, составила 1 млрд рублей – это на 21 процент больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост произошёл за счёт бизнеса, он сейчас формирует больше половины портфеля МФО. Согласно данным Уральского главного управления Центрального банка России, только за первое полугодие объём микрозаймов для бизнеса составил больше 670 млн рублей. Если сравнивать картину с 2019 годом, то количество индивидуальных предпринимателей, которые заняли деньги в МФО, выросло на 24 процента, юридических лиц – на 60 процентов.

В Банке России объясняют, что подобная тенденция действительно связана с пандемией. Заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Светлана Фурдуй отмечает, что предприниматели, выходя из режима ограничительных мер, нуждаются в деньгах, которыми смогут оплатить текущие обязательства и компенсировать кассовые разрывы.

Конечно, в банках занимать выгоднее – в некоторых случаях ставки для бизнеса могут достигать восьми процентов годовых. В микрофинансовых организациях переплата будет в десятки раз выше. Впрочем, иногда выбора кроме займа в микрофинансовой организации у предпринимателей не остаётся.

– Большинству деньги нужны на пополнение оборотных средств, срочные покупки – вряд ли предприниматели будут тратить деньги на что-то другое. Банки устанавливают большое количество ограничений, поэтому эти ресурсы для многих предпринимателей недоступны, – объясняет председатель свердловского отделения «Деловой России» Леонид Гункевич. – Например, банк видит, что у компании изменился объём оборотных средств, то есть выручка – это понятно, ведь была пандемия. Кредитная организация делает вывод, что дела предпринимателя ухудшились, и по формальным причинам не даёт деньги. Это заставляет бизнес идти в микрофинансовые организации.

Любопытно, что количество микрофинансовых организаций, при выросших объёмах займов, по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 9 процентов. Сейчас в Свердловской области их около 30.

Кстати В отличие от бизнеса граждане в 2020 году стали брать меньше денег в МФО. Общее количество займов по сравнению с прошлым годом уменьшилось на три процента. Больше всего снизился объём займов в категории «до зарплаты» – их максимальный объём составляет 30 тысяч рублей, даются они сроком до месяца. Ранее «Областная газета» рассказывала, что МФО стали более требовательно относиться к заёмщикам из-за усиления надзора Банка России. Отметим, что общая сумма микрозаймов для физических лиц в первом полугодии на Среднем Урале составила 450 млн рублей.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».