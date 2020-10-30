В Екатеринбурге обсудили меры поддержки социального бизнеса

К социальным предпринимателям, в том числе, относится владелец бизнеса, трудоустраивающий одиноких родителей Фото: Александр Зайцев

В уральской столице 29 октября состоялось заседание дискуссионного клуба «Народная трибуна», посвящённое актуальным вопросам социального предпринимательства. Как отметила экономист, директор Центра социального предпринимательства и социальных инноваций Александра Московская, Екатеринбург для развития социального предпринимательства более перспективен, чем Москва и Санкт-Петербург, здесь для этого больше возможностей.

«Социальное предпринимательство» как понятие появилось в отечественном законодательстве в 2019 году, с принятием Госдумой в конце прошлого года поправок в федеральный закон «О поддержке малого и среднего предпринимательства». В соответствии с этими поправками, социальным предпринимательством считается трудовое вовлечение социально уязвимых категорий граждан, производство товаров и услуг для них, помощь в реализации произведённых ими товаров.

Справка «ОГ» «Народная трибуна» – дискуссионный клуб на базе Ельцин Центра, организованный ветераном российской политики Геннадием Бурбулисом, который выступает модератором обсуждений и одним из спикеров.

Председатель ЗССО Людмила Бабушкина, принимавшая участие в обсуждении, сообщила:

– Если предприниматель обеспечивает рабочими местами пенсионеров, инвалидов, одиноких родителей или ведёт другую общественно полезную деятельность в соответствии с законодательством, то он будет получать меры господдержки.

Кстати Для конкретизации мер господдержки в регионе разработали проект закона о социальном предпринимательстве, который в ближайшее время рассмотрит федеральная Общественная палата.

Как рассказал юрист, член регионального отделения «Опоры России» Арсений Артюх, после вступления в силу поправок в федеральный закон в России около 3 тысяч представителей бизнеса зарегистрировались как социальные предприниматели. В Свердловской области таких предпринимателей более тридцати. В перспективе и в стране, и регионе их может стать значительно больше, но для этого необходимо расширить меры поддержки. К ним Арсений Артюх предлагает отнести снижение для социальных предпринимателей ставок аренды государственного имущества, субсидирование либо софинансирование части затрат на организацию производства, оказание информационной поддержки, налоговые льготы.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 № 1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».