Налоговые каникулы для бизнеса продлены до конца года

Продлевается отсрочка по налогам, авансовым платежам и страховым взносам. Фото: Алексей Кунилов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении отсрочки по налогам и взносам для малого и среднего бизнеса. Налоговые каникулы продлены до 30 декабря 2020 года.

Это касается организаций и предпринимателей, работающих в области культуры, туризма, гостиничного бизнеса, общепита, в развлекательной и спортивной сферах. Льготы получат также те, кто организует конференции и выставки.

"Ситуация по-прежнему сложная. Малому и среднему бизнесу, чтобы снизить издержки и восстановиться, требуется дополнительная помощь государства. Поэтому такую антикризисную поддержку для организаций и индивидуальных предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей мы продлеваем ещё на три месяца – до конца года", - заявил на сегодняшнем заседании глава кабмина.

Напомним, что ранее такие меры поддержки в связи с коронавирусными ограничениями действовали 9 месяцев с начала года. Продлевается, в частности, отсрочка по налогам, авансовым платежам и страховым взносам. Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

Фото: приложение к постановлению