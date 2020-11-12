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Экономика / Малый бизнес
12 ноября 2020, 15:28

Налоговые каникулы для бизнеса продлены до конца года

Деньги

Продлевается отсрочка по налогам, авансовым платежам и страховым взносам. Фото: Алексей Кунилов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении отсрочки по налогам и взносам для малого и среднего бизнеса. Налоговые каникулы продлены до 30 декабря 2020 года.

Это касается организаций и предпринимателей, работающих в области культуры, туризма, гостиничного бизнеса, общепита, в развлекательной и спортивной сферах. Льготы получат также те, кто организует конференции и выставки.

"Ситуация по-прежнему сложная. Малому и среднему бизнесу, чтобы снизить издержки и восстановиться, требуется дополнительная помощь государства. Поэтому такую антикризисную поддержку для организаций и индивидуальных предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей мы продлеваем ещё на три месяца – до конца года", - заявил на сегодняшнем заседании глава кабмина.

Напомним, что ранее такие меры поддержки в связи с коронавирусными ограничениями действовали 9 месяцев с начала года. Продлевается, в частности, отсрочка по налогам, авансовым платежам и страховым взносам. Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

Фото: приложение к постановлению

Сюжет

Меры поддержки в связи с коронавирусом
Какие меры поддержки утверждены правительством России и Свердловской области и как ими воспользоваться

Областная газета Свердловской области

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