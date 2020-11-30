Мораторий на проведение проверок малого бизнеса в России продлили на год

Мораторий на проведение проверок малого бизнеса в России продлили на год. Фото: Галина Соловьёва.

Плановые проверки ещё год не грозят предприятиям малого бизнеса. Правительство России по поручению Президента продлило мораторий на проведение надзорных мероприятий до 31 декабря 2021 года.

О данной мере поддержки небольших компаний и индивидуальных предпринимателей в условиях пандемии заявил председатель Правительства России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

«В малом бизнесе заняты миллионы людей, и наша задача — продолжить их поддержку», - передаёт слова премьер-министра пресс-служба кабмина.

Напомним, в апреле 2020 года был введён запрет на проведение проверок в данном секторе экономики до 31 декабря 2020 года. В соответствующем постановлении правительства оговариваются отдельные случаи, на которые мораторий не распространяется. Например, основаниями для осуществления государственного контроля могут стать факты причинения вреда жизни и здоровью граждан, чрезвычайные ситуации.