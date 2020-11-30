Темы дня

Экономика / Малый бизнес
30 ноября 2020, 14:40

Мораторий на проведение проверок малого бизнеса в России продлили на год

Поддержка малого и среднего бизнеса

Мораторий на проведение проверок малого бизнеса в России продлили на год. Фото: Галина Соловьёва.

Плановые проверки ещё год не грозят предприятиям малого бизнеса. Правительство России по поручению Президента продлило мораторий на проведение надзорных мероприятий до 31 декабря 2021 года.

О данной мере поддержки небольших компаний и индивидуальных предпринимателей в условиях пандемии заявил председатель Правительства России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

«В малом бизнесе заняты миллионы людей, и наша задача — продолжить их поддержку», - передаёт слова премьер-министра пресс-служба кабмина.

Напомним, в апреле 2020 года был введён запрет на проведение проверок в данном секторе экономики до 31 декабря 2020 года. В соответствующем постановлении правительства оговариваются отдельные случаи, на которые мораторий не распространяется. Например, основаниями для осуществления государственного контроля могут стать факты причинения вреда жизни и здоровью граждан, чрезвычайные ситуации.

Сюжет

Меры поддержки в связи с коронавирусом
Какие меры поддержки утверждены правительством России и Свердловской области и как ими воспользоваться

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.11.2020, 16:50 / Общество
В 2021 году в Екатеринбурге начнут благоустраивать три лесопарка
30.11.2020, 16:33 / Политика
Михаил Мишустин создал рабочую группу по оптимизации структуры институтов развития
30.11.2020, 16:30 / Общество
Новую улицу в Тавде назовут именем убитого браконьером инспектора
30.11.2020, 16:26 / Общество
В Екатеринбурге в два раза выросло число закрытых из-за COVID-19 школьных классов
30.11.2020, 15:52 / Общество
Опубликован список бесплатных адвокатов Свердловской области