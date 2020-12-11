Отмена ЕНВД: индивидуальных предпринимателей поставили перед выбором

По данным ФНС, в Свердловской области более 105,8 тысячи индивидуальных предпринимателей Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области около 32 тысяч индивидуальных предпринимателей и пяти тысяч юридических лиц применяют специальный налоговый режим «единый налог на вменённый доход» (ЕНВД), который с 1 января 2021 года будет отменён. В связи с этим Управление Федеральной налоговой службы России по Свердловской области рекомендует лицам указанной категории до конца года самостоятельно выбрать другой режим налогообложения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, до 31 декабря 2020 года предприниматели в зависимости от осуществляемого ими вида деятельности могут выбрать один из четырёх альтернативных налоговых режимов:

— упрощенную систему налогообложения;

— единый сельскохозяйственный налог;

— патентную систему налогообложения;

— налог на профессиональный доход.

Переход на указанные системы носит заявительный характер, а в случае если до 31 декабря 2020 года налогоплательщик не заявит о своём выборе, то по отношению к нему с 1 января 2021 года автоматически будет применяться общий режим налогообложения, что может быть экономически невыгодным для субъектов малого предпринимательства.

УФНС напоминает, что общая система налогообложения предполагает уплату налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на имущество организаций, подачу деклараций и ведение бухгалтерской отчётности. А для выбора оптимального налогового режима можно воспользоваться электронным сервисом «Выбор подходящего режима налогообложения» на сайте www.nalog.ru.

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