Средний Урал вышел в пятёрку российских лидеров по числу самозанятых граждан

Один из наиболее популярных видов самозанятости на Среднем Урале – репетиторство Фото: Павел Ворожцов

В 2020 году Свердловская область заняла пятое место в Российской Федерации по численности самозанятого населения, уступив только Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Республике Татарстан. Об этом сообщили журналистам участники прошедшей вчера в Екатеринбурге пресс-конференции, посвящённой годовщине присоединения Среднего Урала к эксперименту по установлению для этой категории граждан специального налогового режима.

Как рассказал заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, если по состоянию на январь 2020 года в нашем регионе были официально зарегистрированы около трёх тысяч самозанятых, то за 12 минувших месяцев их число увеличилось до 47 427. Причём более 40 процентов из них составляют не вновь начавшие своё дело граждане, а те, кто давно занимается различными подходящими под это определение видами мелкого предпринимательства. С введением новых, щадящих правил налогообложения они решили выйти из тени. Заметим, с пользой и для себя (хотя бы потому, что в официальном статусе их предпринимательская деятельность засчитывается в общий трудовой стаж), и для всего общества (потому что теперь они официально вносят пусть и очень скромный, но свой вклад в бюджет).

Напомнив, что соответствующим Национальным проектом до 2024 года нашему региону предписано довести количество самозанятых до 65 тысяч человек, чиновник областного правительства выразил уверенность, что задача эта будет выполнена досрочно. Ведь в последнее время численность этой категории граждан на Среднем Урале ежемесячно увеличивалась в среднем более чем на три тысячи человек. Это подтвердила и начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Юлия Смирнягина, рассказавшая, что количество уплачивающих налог на профессиональный доход (который принято называть «налогом на самозанятых») по состоянию на конец января 2021 года превысило 50 800 человек.

Конечно, на рост популярности самозанятости оказали влияние и события, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции. Потому что многие граждане, потерявшие работу и источники дохода в связи с введением разного рода противоэпидемических ограничений, поспешили воспользоваться единовременной (пусть и весьма скромной – пять тысяч рублей) бюджетной выплатой тем, кто впервые решил объявить себя самозанятым и освобождением их от уплаты страховых взносов. Но, как напомнил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, единовременная выплата распространялась лишь на тех граждан, которые зарегистрировались самозанятыми до мая 2020 года, а количество таких регистраций не только не сокращалось до конца года, но и продолжает оставаться на том же уровне по сей день. Участники вчерашней встречи с журналистами уверены, что росту числа самозанятых граждан поспособствовало прежде всего присоединение Среднего Урала с 1 января 2020 года к всероссийскому эксперименту по установлению специального налогового режима.

Юлия Смирнягина рассказала также, что общий сбор денежных средств по этому виду налога в 2020 году составил в нашем регионе 86 миллионов рублей, а к числу наиболее популярных сфер деятельности самозанятых граждан в настоящее время относятся грузовые и пассажирские перевозки, различные виды доставки товаров, продуктов и услуг, выполнение строительных и ремонтных работ, сдача в аренду жилых и нежилых помещений, обучение и репетиторство.

По словам представительницы налоговой службы, ограничений во видам деятельности, которыми могут заниматься самозанятые граждане, практически нет. Правда, специальным режимом уплаты налога на самозанятых не могут воспользоваться граждане, чей годовой доход превышает 24 миллиона рублей, а также те, кто осуществляет свою деятельность в интересах третьих лиц, занимается перепродажей продуктов и изделий других производителей, торгует подакцизными товарами и оказывает услуги по гражданским договорам с бывшими работодателями.

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