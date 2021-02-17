Владимир Путин не исключил закрепления "семейных компаний" как формы бизнеса

Владимир Путин назвал предложенную идею интересной и правильной. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что подумает над тем, чтобы закрепить в законодательстве понятие "семейный бизнес". Это обсуждалось на сегодняшней встрече главы государства с руководителями парламентских фракций Госдумы.

Предложение озвучил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он приветствовал введение статуса самозанятых, и отметил, что сейчас в России нет такого понятия, как "семейная компания", в то время как в других странах семейные фирмы существуют столетиями.

"Создать новую юридическую форму бизнеса - семейная компания, в которой всё было бы ориентировано на продолжение дела потомками. Такие фирмы могут стать основой развития новых технологий и качественного сервиса", - пояснил Владимир Жириновский в своём телеграм-канале.

Владимир Путин назвал идею интересной и правильной. "В целом можно в рамках действующей нормативной базы организовать и семейное предпринимательство. У нас есть малый бизнес, есть индивидуальные предприниматели. Но, тем не менее, вы правы, здесь есть определённые вещи, над которыми можно подумать", - передаёт ТАСС слова президента.