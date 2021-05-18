В рамках Уральской бизнес-недели впервые пройдёт онлайн-форум для самозанятых

Девиз Уральской бизнес-недели - «Не словом, а делом!». Фото: Павел Ворожцов.

На Урале впервые пройдёт практическая конференция для самозанятых. Она состоится в рамках Уральской бизнес-недели-2021, которая охватит все муниципалитеты Свердловской области.

О том, какие новшества будут ждать участников мероприятий, в ходе пресс-конференции рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова. Она сообщила, что мероприятия охватят всю Свердловскую область и будут проходить как в офлайн-формате, так и онлайн. Речь идёт о бизнес-завтраках, встречах представителей власти с предпринимателями, интервью с бизнесменами из всех управленческих округов области, лекциях, мастер-классах, мастер-классах и приёмах.

Также состоится церемония вручении «Премии №1», а лучшим бизнесменам будет присвоено почётное звание «Заслуженный предприниматель». Яркими события недели также станут приём губернатора Свердловской области (25 мая) и большой онлайн форум «SvoyaКолея» (27 мая). Его участники смогут познакомиться с актуальными бизнес-идеями. Как отметила Виктория Казакова, выступать на форуме будут не только эксперты и теоретики, но люди, обладающие реальным практическим опытом ведения бизнеса.

26 мая состоится первая на Урале практическая конференция для самозанятых «САМОЗАНЯТ.КОНФ», в ней примут участие международные эксперты по маркетингу, по юридическим вопросам в сфере самозанятости. 28 мая пройдёт открытое обсуждение законопроекта «О креативных индустриях Свердловской области».

Отметим, что тема самозанятости очень актуальна сегодня для жителей Среднего Урала. По словам Виктории Казаковой, ежемесячный прирост числа предпринимателей в этой категории составляет от 3 до 3,5 тысяч. А по последним данным, на территории области зарегистрировано 64,5 тысячи самозанятых.

«Приглашаем всех предпринимателей, всех жителей региона, СМИ присоединиться к мероприятиям Уральской бизнес-недели. Подробное описание всех событий размещено на сайте. Единственно требование для желающих принять участие в мероприятиях, зарегистрироваться на сайте и выбрать ту активность, которая будет для вас наиболее интересна. Участие абсолютно бесплатное, мы ждем всех желающих», - подчеркнула Виктория Казакова.

Напомним, Уральская бизнес-неделя приурочена ко Дню российского предпринимательства, который отмечается 26 мая. Неделя открылась на Среднем Урале 12 мая, а завершится 1 июня 2021 года. Всю информацию о времени и площадках, регистрации, а также подробности о программах мероприятий и спикерах можно узнать на сайте Уральской бизнес-недели.