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18 мая 2021, 16:45

За четыре месяца число предпринимателей в Свердловской области увеличилось на 3666

Бизнесмены

Только за апрель 2021 года прибавка в категории самозанятых составила 4,5 тысячи человек. Фото: Галина Соловьёва

Деловая активность в Свердловской области восстанавливается. На первое января 2021 года в регионе было зарегистрировано 193 394 субъекта малого и среднего предпринимательства, а на 10 мая их насчитывалось уже 197 060.

Как рассказала в ходе пресс-конференции министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, в их числе чуть более 90 тысяч юридических лиц, и порядка 107 тысяч - индивидуальные предприниматели (ИП). Таким образом, прирост с начала года составил более 3 600 новых предпринимателей.

Виктория Казакова отметила особую лепту, которую вносит ещё одна категория - самозанятые (платят налог на профессиональный доход). «Только за первые 4 месяца прирост в этой категории составил 17 100, это значительные цифры. Это свидетельствует о том, что данный налоговой режим успешно действует на территории нашего региона», - подчеркнула министр.

По её словам, по данным на начало мая, на Среднем Урале зарегистрировано 64 500 самозанятых, из которых порядка 4 тысяч - юрлица, не имеющие наёмных сотрудников, и порядка 60 тысяч - физлица. Ежемесячный прирост в этой категории составляет от 3 до 3,5 тысяч. Только за апрель 2021 года прибавка в этой категории составила 4,5 тысячи человек.

Отметим, что в 2020 году Свердловская область вошла в пятёрку регионов России по числу самозанятых граждан. По состоянию на конец года их количество составляло 47 427 человек.

Как писала «Областная газета», федеральные власти также оказывают поддержку самозанятым гражданам. Так, в конце марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об упрощении процедуры оформления льготных кредитов самозанятым гражданам. Теперь они могут оформить такой кредит через портал госуслуг.

Областная газета Свердловской области

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