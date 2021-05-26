Евгений Куйвашев поручил поддержать "Тагильский поднос"

Евгений Куйвашев провёл встречу с представителями малого и среднего бизнеса, а также посетил производство расписных подносов. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Сегодня Евгений Куйвашев посетил Нижний Тагил. Там он провёл встречу с представителями малого и среднего бизнеса, а также посетил производство расписных подносов.

Мастерство тагильских мастеров, которые расписывают в ручную подносы, известно и за пределами региона. Губернатор нередко преподносит их в качестве подарка гостям Свердловской области. В этом году уральской лаковой росписи исполняется 275 лет.

В Нижнем Тагиле эти традиции сохранились всего в двух организациях, одной из которых - "Тагильский поднос" - руководит Андрей Васильев. Он признался, что после смерти отца, с которым они вместе занимались развитием проекта, стало сложнее сохранять традиционный народный промысел.

В его компании мастера расписывают не только жестяные подносы, но и таволжскую керамику, которая тоже является ярким представителем уральского ремесла. Губернатор обратил внимание, что помещение, в котором трудятся художники, находится не в лучшем состоянии и поручил мининвесту и руководству города найти более подходящую для производства площадку. Кроме этого, Евгений Куйвашев дал указание узнать, какие есть возможности для создания музея современного подноса.

Напомним, тагильские мастера уральской росписи не раз демонстрировали уровень своего профессионализма. В прошлом году в московском метро начал курсировать вагон, украшенный руками тагильских творцов. А для фестиваля "Самоварфест", который проходил в столице страны, они готовили двухметровый расписной поднос.