За год в УрФО закрылись более 40,6 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса

В сфере предпринимательства работает 1,5 млн человек. Фото: Алексей Кунилов

За год количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Уральском федеральном округе (УрФО) сократилось более чем на 40,6 тысячи. Сейчас их насчитывается 477,7 тысячи.

По словам полномочного представителя Президента РФ в УрФО Владимира Якушева, в итоге произошло снижение количества работников в данном секторе. Так, в середине июля 2020 года в МСП работали более 1,6 миллиона человек. К июлю 2021 года этот показатель сократился до 1,5 млн человек.

Владимир Якушев также отметил, что сейчас в статистику включены зарегистрированные самозанятые. Вместе с ними количество работающих в сфере МСП превышает 1,7 млн человек.

Полпред также добавил, что оборот розничной торговли в УрФО в первом полугодии 2021 года составил почти 1,5 триллиона рублей (104,6% к уровню 2020 года), объём платных услуг — 451 миллиард рублей (118,4%), оборот общественного питания — 80,2 миллиарда рублей (126,5%).

Как писала «Областная газета», Владимир Якушев рассказал о росте безработицы в регионах УрФО. На сегодняшний день на биржах труда числится более 87 тысяч жителей. Более 70% из них получают пособие.

«В январе 2020 года на учёте в центре занятости стояли 59,2 тыс. человек. Максимум был достигнут в сентябре-октябре, когда на учёте было почти 306,6 тыс. человек. Сейчас в центре занятости мы имеем 87,2 тыс. безработных. До 1 октября мы должны выйти на допандемийный период», — пояснил уральский полпред.

Напомним, в июне этого года в Свердловской области число неработающих жителей снизилось до 60 тыс. человек. Это уже приближалось к уровню, который был в регионе до начала пандемии.