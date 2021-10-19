Как екатеринбурженка создала цветочный рай, получив 250 тысяч рублей

Программа соцконтрактов позволила Ольге Нурмухаметовой воплотить в жизнь свою мечту – работать среди цветов Фото: Галина Соловьёва

Информацию о том, что с помощью социального контракта можно начать своё дело, екатеринбурженка Ольга Нурмухаметова нашла в Интернете. Предложение показалось заманчивым, и нынешним летом молодая женщина обратилась в управление социальной политики Орджоникидзевского района.

– Там мне объяснили, что нужно, и я начала собирать необходимые документы, – рассказывает Ольга. – Сделать это оказалось несложно.

Редко какой молодой женщине, в одиночку воспитывающей троих малолетних детей, удаётся обеспечить среднедушевой доход в семье выше установленного властями региона, не удалось этого и Ольге. А значит, она подошла под параметры программы социальных контрактов. С выбором направления будущей деятельности также не возникло проблем.

– Моим хобби всегда были цветы, – говорит Ольга. – Сколько себя помню, собирала букеты, составляла композиции. Сначала для друзей и родных, потом знакомые стали привлекать меня как флориста к оформлению праздничных мероприятий: свадеб, юбилеев, корпоративов на 14 Февраля, 8 Марта. Я давно мечтала иметь свой магазин, но на это требовались средства, которые мне неоткуда было взять. А тут всё сошлось.

Прежде чем пустить новичков в самостоятельное плавание, их проконсультировали в Фонде поддержки предпринимателей Свердловской области, ответили на все вопросы, помогли составить бизнес-планы. И даже провели мини-интенсив, на котором, по словам Ольги, удалось многому научиться и получить заряд уверенности в достижении цели.

Выделенные по социальному контракту 250 тысяч рублей новоявленный индивидуальный предприниматель Ольга Нурмухаметова распределила следующим образом: часть заложила на годовую аренду помещения, на остальные деньги купила холодильную камеру для цветов, подиум, зеркала, вазы, прочие необходимые вещи. Прикупила и расходные материалы: подарочные ленты и бумагу, воздушные шары.

– Цветы заказываю в тепличном хозяйстве в Арамиле и в Казахстане, – говорит Ольга. – Какие именно выбрать и в каком количестве, конечно, определяла путём проб и ошибок. К примеру, на первое сентября завезла много цветов, думала, родители будут их разбирать для школьников, но прогадала. Благотворительная акция «Дети вместо цветов» оказалась очень популярной.

Нашу беседу Ольга несколько раз прерывала фразой: «Простите, прервёмся, вошёл покупатель». В магазин постоянно заходили люди, выбирали цветы. Торговая точка стоит явно на бойком месте.

– Для меня главным критерием выбора места для магазина было отсутствие конкурентов рядом, – объясняет Ольга. – Плюс поблизости огромный жилой комплекс. Жители и их гости идут за цветами к нам. Работаем с 9:00 до 21:00, но отсутствие круглосуточной торговли восполняет возможность заказать доставку букета по телефону или на сайте.

Выдерживать столь напряжённый график Ольге помогает мама. Она и с детьми посидит, и за прилавком заменит. Детки, как со смехом объясняет Ольга, пока только тратить деньги помогают: малы ещё. Но она рада, что уже есть что тратить. Дела в её цветочном бизнесе идут успешно, система налогообложения для самозанятых необременительна, так что условия соцконтракта будут выполнены, возвращать полученные деньги не придётся.

– Надеюсь, что в следующем году смогу уже самостоятельно вести своё дело, – достаточно уверенно говорит Ольга.

Есть у неё и ещё одна, пока несбывшаяся мечта – накопить денег и купить участок земли. Что будет там выращивать? Конечно цветы.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

У входа в магазин Ольги Нурмухаметовой покупателей встречает табличка с добрым советом Фото: Галина Соловьёва

В таком оформлении великолепные герберы напоминают мазки краски на палитре художника Фото: Галина Соловьёва

В этом помещении поддерживается комфортная для цветов температура Фото: Галина Соловьёва

В приоритете у покупателей, по словам Ольги Нурмухаметовой, розы Фото: Галина Соловьёва

Даже самый капризный покупатель найдёт здесь цветы на свой вкус Фото: Галина Соловьёва