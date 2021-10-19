Многодетная семья из Екатеринбурга создала бизнес в сфере термонаклеек

Марина и Денис Деревягины вместе разрабатывают дизайн будущих наклеек Фото: Алексей Кунилов

Индивидуальные предприниматели Марина и Денис Деревягины из Екатеринбурга раскладывают перед нами свою продукцию: футболки с рисунками и термонаклейки. Их бизнесу всего четыре месяца, но знаний и опыта в новом деле уже предостаточно. Трудно поверить, что ещё в прошлом году они не имели возможности купить принтер для печати наклеек за 30 000 рублей, а сегодня у них – набор профессионального оборудования и далекоидущие планы.

Всё начинается с идеи

Пандемия, переезд в другой город, отсутствие работы и даже декретных выплат – в такой ситуации оказалась многодетная семья Деревягиных в середине 2020 года. После возвращения из Оренбурга в Екатеринбург Денис не мог найти достойную работу, а предприятие, где раньше была трудоустроена Марина, признали банкротом, и декретные она не получала. В их семье три ребёнка, поэтому пособия от министерства соцполитики Свердловской области оказались очень кстати.

– Я изучал, какие доплаты есть малоимущим многодетным семьям, оформлял документы в соцзащите и наткнулся на информацию о социальных контрактах, – говорит Денис Деревягин. – Мы поняли, что подходим по всем параметрам, но пока идеи для бизнеса не было.

– Хотели технику для обработки полей закупить или швейную мастерскую открыть, – продолжает Марина. – Но все эти идеи очень дорогостоящие – в первое время будут одни вложения и никакого дохода. И вдруг пришла идея заниматься наклейками и принтами для одежды.

Изучив информацию в Интернете, Деревягины быстро поняли, что эта сфера практически свободна от конкуренции. На рынке представлены некачественные товары, с однотипным дизайном, а большинство термотрансферных наклеек сводятся к сувенирной продукции: они теряют презентабельный вид после пары стирок.

– Мы нашли в Интернете хорошую плёнку для принтов на ткани, которая точно до 30 стирок выдерживает, а приклеить её может любой человек с помощью утюга, – с энтузиазмом продолжает Марина. – Для начала нужно было купить плоттер (инструмент для вырезания наклеек) и принтер, стоимостью 30 000 рублей. А где взять эту сумму? Тогда таких денег у нас просто не было.

В этот момент Деревягиным позвонили из соцзащиты и очень настойчиво пригласили оформить соцконтракт, по которому на бизнес-проект они могли получить 250 тысяч рублей.

Семейное дело

Несколько месяцев супруги собирали документы и продумывали бизнес-план. В мае Марина успешно защитила проект и уже 1 июня оформила соцконтракт. 250 тысяч хватило не только на принтер с плоттером, но и на другие технические приспособления, а также ноутбук, рабочий стол и стулья.

– Когда мы получили такую поддержку, всё быстро закрутилось, – улыбаясь, продолжает Марина. – Оформили ИП, закупили футболки, плёнку, устроили офис в одной из комнат в нашем доме. Плёнки с блёстками, переливающиеся, матовые, фольгированные – для каждого рисунка мы подбираем специальный дизайн. Муж установил программу на компьютер и разработал контурные картинки для наклеек. Мы можем сделать принты на любой вкус, размер, тематику. Например, сейчас работаем над новогодней коллекцией.

Одной из самых первых творческих идей Деревягиных стало создание набора футболок с разными принтами для каждого члена семьи: у мамы – бокал вина, у папы – кружка кофе, у старшего ребёнка – джойстик, у среднего – единорог, у младшего – пустышка.

Дела быстро пошли в гору, и уже через месяц новоиспечённые предприниматели получили возможность продавать свои изделия через крупный интернет-магазин, который доставляет заказы по всей России.

– В интернет-магазине представлено 43 наших позиции: четыре вида футболок, а остальное – наклейки, – объясняет Марина. – На прошлой неделе мы отправили доставку 136 позиций на склад в Москву, продаём и через аккаунт в Инстаграме. В набор с термонаклейками входит инструкция и подарок в виде нескольких маленьких наклеек.

Пока Деревягины вкладывают в бизнес свои деньги, чтобы расширять и улучшать производство. Доход от продаж наклеек ещё минимальный, но рост видимый: в июле прибыль составила 4 тысячи рублей, а в сентябре уже 10 тысяч.

При этом месяц назад Денис получил работу, но остаётся «на подхвате» у жены. Сама Марина признаётся, что статус бизнес-вумен её очень радует, даже если приходится работать сутки напролёт, да ещё и с детьми успевать.

– У нас всегда был этот энтузиазм, – говорит глава семьи. – И раньше, когда жена шила одежду, мы могли детей спать уложить, а сами ночами кроить вместе. Так что в нашей семье в принципе всё в гору идёт последние несколько лет. Теперь перед нами ещё более глобальные цели.

Деревягины продают как готовые футболки с красивым принтом, так и термонаклейки, которые можно приклеить на ткань с помощью утюга Фото: Алексей Кунилов

Одну из комнат в своём доме Деревягины обустроили под офис, где создают свои изделия Фото: Алексей Кунилов

Плёнки с блёстками, переливающиеся, матовые, фольгированные – для каждого рисунка подбирается специальный дизайн. Фото: Алексей Кунилов

Вот на таком принтере создаются все шедевры в мастерской Деревягиных Фото: Алексей Кунилов