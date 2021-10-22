Областной фонд поддержки предпринимательства готовится к росту обращений от бизнеса

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Структуры, отвечающие за поддержку предпринимателей, приготовились к росту числа обращений от бизнеса из-за введения новых коронавирусных ограничений. Как рассказал "Областной газете" директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, на всякий случай в фонде увеличили количество юристов на горячей линии фонда.

- Но пока роста числа обращений мы не наблюдаем, - пояснил он. - Что касается мер поддержки - буквально вчера отправили наши предложения в министерство инвестиций и развития. Будем ждать решений от губернатора и правительства региона. Все новые инструменты, документы и правила мы оперативно публикуем у себя на сайте и в соцсетях.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней из-за роста заболеваемости коронавирусом. В Свердловской области они выпадают на период с 30 октября по 7 ноября. Сегодня власти региона также приняли решение об изменении сроков введения QR-кодов для театров, спортсооружений, салонов красоты и баз отдыха - они будут действовать с 30 октября. Торговым центрам и заведениям общепита также рекомендовано впускать посетителей только с QR кодом.

Вчера исполняющий обязанности губернатора области Алексей Шмыковна заседании правительства поручил обеспечить реализацию в регионе мер поддержки бизнесадля сохранения трудовых коллективов путём льготного кредитования и выплаты предпринимателям единовременных грантов на каждого работника, который не будет уволен в период дополнительных выходных дней. Решение о специальных региональных мерах поддержки пока не принято.