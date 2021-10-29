На новые меры поддержки бизнеса в РФ выделят 58,5 млрд рублей

Ранее аналогичными мерами поддержки на Среднем Урале уже пользовались несколько сотен предпринимателей. Фото: Галина Соловьёва

Правительство России вводит допмеры поддержки бизнеса, после объявления нерабочих дней в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Как сообщили в пресс-службе кабмина, 20 млрд рублей будет выделено на программу льготного кредитования «ФОТ 3.0». Ещё 38,5 млрд рублей государство выделит на субсидии для предприятий МСП и НКО из пострадавших отраслей.

* Субсидии будут рассчитываться как один МРОТ на одного занятого (включая самого ИП). Обратиться за грантом смогут предприятия, работающие в сферах гостиничного бизнеса, общепита, допобразования, бытовых услуг, культуры и другие. Для этого им необходимо подать заявление в ФНС (это можно сделать через личный кабинет на сайте налоговой) с 1 ноября по 15 декабря 2021 года. Выплату осуществят через 8 рабочих дней с подачи заявления.

* Льготные кредиты для сохранения занятости по программе «ФОТ 3.0» также доступны для предприятий перечисленных выше сфер. Но важный момент – воспользоваться этой мерой поддержки могут только те, кто уже обращались за ней весной, и МСП, созданные после 1 июля 2020 года. Ключевое условие – сохранение численности работников на уровне не ниже 90 процентов. Предполагается, что кредиты до 300 млн рублей с госгарантиями будут выдаваться на срок до 18 месяцев. Первые шесть месяцев предприниматель освобождается от оплаты.

Сейчас обратиться за льготным займом под 3 процента годовых можно в один из 30 банков-участников. В частности, заявки начали принимать Сбер, ВТБ, Промсвязьбанк. Можно предположить, что за кредитами вновь обратится несколько сотен свердловских предпринимателей. Как рассказали «ОГ» в Уральском банке Сбербанка, в первый этап программы «ФОТ 3.0» ими было выдано 380 кредитов на общую сумму около 1 млрд рублей. В ВТБ в рамках первого этапа программы за льготными кредитами на сумму 319 млн рублей обратились 78 предпринимателей.

– Я считаю, что предложенные меры актуальны, но недостаточны, – пояснил «Облгазете» руководитель свердловского реготделения «Опоры России» Илья Тыщенко. – Сейчас ситуация сложнее, чем была весной, когда также вводился период нерабочих дней из-за всплеска заболеваемости: если ближе к лету традиционно деловая и торговая активность снижается, то в ноябре и декабре она должна была достигнуть пиковых показателей.

По словам собеседника «ОГ», некоторые предприниматели области, подходящие под параметры программы «ФОТ 3.0», уже попытались обратиться за новыми льготными кредитами в банк, но столкнулись с отказом – сейчас они выясняют причины произошедшего. Помимо этого, предприниматели обеспокоены ситуацией с тем, что с сегодняшнего дня попасть в общественные места могут только граждане с QR-кодом.

– С одной стороны, нас не закрывают полностью, дают возможность работать. С другой стороны, бизнес несёт серьёзные дополнительные затраты, – добавил Илья Тыщенко.