Почему популярность самозанятости на Урале растёт?

Одна из мер поддержки самозанятых свердловчан – организация для них ярмарок Фото: Лариса Хайдаршина

По численности граждан, которые выбрали основным видом своей трудовой деятельности самозанятость, Свердловская область занимает сегодня шестое место в России, уступая лишь Москве, Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю, Московской и Ленинградской областям, сообщил журналистам замглавы регионального министерства инвестиций и развития Евгений Копелян.

Чиновник рассказал, что с начала 2020 года, то есть с момента присоединения нашего региона к эксперименту по развитию этого вида малого бизнеса, в качестве самозанятых зарегистрировались уже свыше 100 тысяч свердловчан, и эта цифра продолжает расти. Популярность такого вида деятельности объясняется прежде всего льготным налогообложением. Если доход индивидуального предпринимателя облагается 13-процентным налогом, то с зарегистрированного в качестве самозанятого юридического лица государство взимает по этой статье 6 процентов, а с лица физического – ещё меньше – всего лишь 4 процента. К тому же массу своих преференций – от бесплатных консалтинговых услуг, проведения обучающих вебинаров и форумов, организации ярмарок до выделения займов в пределах 500 тысяч рублей по ключевой ставке 7,5 процента годовых (то есть ниже уровня инфляции) предоставляет этой категории бизнесменов Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.

Евгений Копелян сообщил, что закон не обязывает самозанятых объявлять о виде своей деятельности, но из тех, кто всё же указал её в своих документах, около 7 процентов занимаются перевозкой пассажиров и грузов, 2,5 процента – услугами по доставке товаров, рекламе и маркетингу, по 2 процента – строительством, сдачей в аренду помещений и репетиторством.

Абсолютное большинство регистрирующихся самозанятыми свердловчан – это физические лица, часть из которых просто вывели свой маленький бизнес (такой, например, как сдача жилья в наём) из тени. А вот из 115 тысяч юридических лиц, ранее зарегистрировавшихся в статусе индивидуальных предпринимателей, перейти в новую категорию пожелали только чуть более пяти тысяч. В том числе и потому, что на самозанятых налагается ряд ограничений. Они не могут пользоваться наёмной рабочей силой, торговать подакцизными товарами, оказывать посреднические и некоторые другие виды услуг, перечень которых содержится в федеральном законе. Кроме того, поскольку с них не взимаются взносы в соцстрах и Пенсионный фонд, самозанятым не начисляются соответствующие баллы для формирования будущей пенсии. Хотя они вправе самостоятельно заключать индивидуальные договоры с ПФР.

Остаётся добавить, что особый режим налогообложения самозанятых будет действовать в нашей стране до 2028 года, а его дальнейшую судьбу предстоит решать федеральному законодателю уже после подведения итогов этого эксперимента.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №209 от 12.11.2021