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Экономика / Малый бизнес
30 ноября 2021, 17:25

В небольших городах Свердловской области помогут десяткам бизнесменов

  Павел Пивоваров
Поддержка малого бизнеса в Первоуральск

В понедельник в рамках проекта «Business Data» открылся барбершоп в Первоуральске Фото: Пресс-служба СОФПП

Проект поддержки свердловских бизнесменов «Business Data», разработанный совместно министерством инвестиций и развития региона и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства, продолжает набирать обороты. Так, благодаря его реализации в Первоуральске открыли азиатское кафе «Вкус улиц» и барбершоп «Алебарда».

Проект «Business Data» стартовал в 2019 году c Новоуральска. Сейчас он реализуется ещё в пяти  городах Свердловской области: Богдановиче, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Асбесте и в Первоуральске. Этот проект для предпринимателей, по заверениям разработчиков, является уникальным в России.

Сейчас фонд поддержки предпринимателей работает с 40–50 проектами малого и среднего предпринимательства. В первую очередь, речь идёт о сфере услуг: общепите, фитнес-клубах, зоомагазинах, парикмахерских для животных, образовательных центрах.

Как рассказала «ОГ» министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, пошагово механизм поддержки работает следующим образом:

  • специальные службы изучают спрос среди жителей небольшого города (например, сколько из свердловчан оставляют свои деньги в ресторанах определённого города);
  • затем идёт поиск перспективных ниш для открытия бизнеса;
  • далее подбирается подходящая франшиза;
  • фонд обсуждает наработки с потенциальным бизнесменом;
  • ищется локация для нового бизнеса;
  • выделяется поддержка, иногда речь идёт о поручительствах фонда по займам.

– Прежде всего, проект направлен на повышение качества жизни населения небольших городов, – говорит Виктория Казакова. – Ключевая ставка Центробанка сегодня составляет 7,5 процента. Для участников проекта займы предоставляются в размере половины ставки ЦБ. Всё это позволяет достаточно легко и быстро войти в предпринимательскую деятельность. Таким образом в регионе уже запущены 24 бизнеса.

По словам директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева, в рамках проекта фонд активно сотрудничает с партнёрами из банковской среды.

– Предприниматель обращается к нам, и мы предлагаем ему франшизу. Также можем выдать полтора миллиона в качестве займа в том случае, если затраты на бизнес не превышают 5–7 миллионов, – заключил Валерий Пиличев.

До конца года в области планируют открыть ещё десять бизнесов, которым оказывалась поддержка по проекту «Business Data».

  • Опубликовано в №222 от 01.12.2021 
Областная газета Свердловской области
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