Креативные пространства Среднего Урала свяжут сетью

Центром сети станет площадка на Вайнера, 16 в Екатеринбурге. Это особняк XIX века (на фото – справа) Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области официально стартовал проект по созданию сети креативных кластеров – пространств бывших промзон и заброшенных объектов, на которых теперь работают представители творческих профессий. Центральная площадка разместится в Екатеринбурге, в кирпичном доме на Вайнера, 16.

Первое подобное пространство было создано в регионе в 2020 году. На территории старого железоделательного завода Турчаниновых-Соломирских в Сысерти заработал проект «Лето на заводе». Сейчас кроме него на Среднем Урале функционируют аналогичные площадки в Черноисточинске и Нижнем Тагиле.

В этом году власти решили сделать так, чтобы уже существующие и будущие креативные пространства взаимодействовали между собой. Поэтому было решено создать единую сеть из них. 20 декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев подписали соглашение о сотрудничестве при создании и развитии таких кластеров.

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, они будут работать в фэшн-индустрии, в сферах информационных технологий и медиа. Последняя предполагает создание фильмов и музыки, работу средств массовой информации и блогеров. Виктория Казакова утверждает, что в будущем проекты смогут выйти не только на самоокупаемость, но и на получение прибыли.

Штаб-квартирой сети станет площадка, расположенная в доме, который ранее принадлежал семье екатеринбургских купцов Агафуровых. В последнее время здание общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров пустовало, и администрация города решила передать его создателям креативного пространства. В мае 2022 года здесь планируют открыть магазин с товарами местных ремесленников, студию звукозаписи, творческий и IT-коворкинг, образовательный и продюсерский центры. Как писала ранее «Облгазета», развивать кластер будет известный уральский рок-музыкант Вадим Самойлов. Он намерен возродить производство электрогитар «Урал».

В ближайшие годы сеть должна пополниться и другими проектами. Ожидается, что они появятся в том числе в Арамиле и Первоуральске.