Губернаторский подарок: отмена QR-кодов даст свердловчанам возможность купить подарки, а бизнесу – заработать

Екатеринбургский ресторатор Евгений Кексин не выпускал из рук шампанское. Фото: из личного архива Евгения Кексина

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ на месяц отменил действие QR-кодов в торговых центрах и разрешил общепиту работать по ночам. Многие уральцы отнеслись к этому решению, как к новогоднему подарку, ведь теперь они смогут полноценно подготовиться к празднику и отметить его. Рады послаблениям и бизнесмены: у них появилась возможность немного стабилизировать своё экономическое положение.

ТЦ открыли для всех, но толп клиентов не ждут

В указе губернатора, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области, уточняется, что QR-коды перестанут требовать во всех организациях, расположенных в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах и торговых комплексах (кроме кинотеатров) с 22 декабря по 20 января. Это значит, что теперь на входе с посетителей перестанут требовать документы не только в магазинах, но и в фитнес-клубах, салонах красоты и других заведениях, находящихся внутри моллов.

Однако, как считает председатель Свердловского областного отделения «Опора России» Илья Тыщенко, столпотворения посетителей сразу не образуются:

– Не стоит полагать, что все стояли в очереди перед ТЦ и ждали, когда это решение будет принято. Но надеюсь, что в течение этой недели или в начале следующей трафик немного подрастёт.

Опрошенные корреспондентом «ОГ» представители бизнеса уверены, что принятое решение поможет им пусть не полностью восстановить выручку, но немного увеличить её перед Новым годом. Так, руководитель отдела рекламы ТРЦ «Гринвич» Илья Клюжин считает: несмотря на то, что до конца года осталось всего два продуктивных для торговли дня (выходные – 25 и 26 декабря), снятые ограничения всё равно положительно скажутся на работе арендаторов.

Президент Союза операторов фитнес-индустрии Свердловской области Роман Вальчук напомнил, что примерно 60–80 процентов всех фитнес-клубов региона находятся в торговых центрах:

– Так что это однозначно хорошая новость для нас. Теперь нашим клиентам будет проще попасть в тренажёрные залы: не нужно будет дважды показывать код и паспорт – сначала на входе в ТЦ, а потом в самих фитнес-клубах. Это должно повысить нам продажи.

Отметить шампанским и салютами

Ещё одно решение, которое обрадовало свердловчан – кафе и рестораны снова смогут работать в ночное время, но обязательно с QR-кодами.

На эту новость бурно отреагировали владельцы баров и караоке-клубов. Они решили устроить вечеринку с шампанским и фейерверком.

Одним из её инициаторов стал екатеринбургский ресторатор Евгений Кексин. Он опубликовал в своём Instagram-аккаунте видео, в котором пригласил коллег вместе отметить выход из режима ограничений. На следующий день в разговоре с корреспондентом «Облгазеты» представитель баров «Огонёк» и «Alibi» уточнил, что на вечеринку пришли около 30 сотрудников шести или семи заведений города. Евгений Кексин считает, что с введением послаблений общепит сможет нормально зарабатывать и жить привычной жизнью.

Нечестная конкуренция

Но в Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области отмечают, что в целом сфера общепита неоднозначно отреагировала на решение. Там считают, что повод для радости есть только у владельцев тех заведений, которые ориентированы на работу после 23 часов, и тех, которые расположены внутри моллов (а их в регионе меньше трети). Вице-президент ассоциации Олег Пономарёв утверждает, что кафе и рестораны, которые находятся «на земле», считают решение несправедливым и нарушающим правила конкуренции.

Об этом же говорят представители сферы фитнеса и индустрии красоты, которые оказались в похожей ситуации. Теперь они намерены добиваться снятия ограничения с тех предприятий, которые находятся в отдельных помещениях.

В тему Первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Александр Породнов напомнил, что на прошлой неделе Президиум СОСПП обратился к Евгению Куйвашеву в том числе с просьбой скорректировать порядок применения кодов в ТЦ, и выразил уверенность, что при принятии решения позиция бизнес-сообщества была учтена.

Мнения Снятию ограничений рады не только бизнесмены, но и их клиенты. Хорошей эту новость в основном называют те, у кого нет QR-кода. А вот мнения тех, у кого он есть, разделились. Марина Сергеева: – Надо успевать закупиться подарками для родных до того, как в магазины хлынут толпы людей, в том числе непривитых. Вячеслав Дерягин уроженец Екатеринбурга, но последние пять лет живет в Израиле, привит вакциной Pfizer. Приехал погостить к родственникам: – Ранее после демонстрации прививочного сертификата, паспорта гражданина другой страны в ТЦ удавалось пройти, а вот ограничение на работу баров и ресторанов сильно огорчало. Отмена QR-кодов упростит их посещение и походы в магазины.