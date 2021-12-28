В 2021 году количество самозанятых в УрФО выросло в два раза

В нынешнем году число самозанятых увеличилось до 270 тысяч. Фото: Владимир Мартьянов.

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев и министр экономического развития России Максим Решетников провели рабочую встречу, где обсуждались социально-экономические показатели 2021 года. За год число самозанятых граждан в федеральном округе увеличилось вдвое.

По итогам 2020 года количество самозанятых уральцев составляло 136 тыс. человек. В нынешнем году это число увеличилось до 270 тысяч. В ходе встречи также было отмечено, что УрФО поддерживает тенденцию к росту малого и среднего предпринимательства - на сегодняшний день на Урале насчитывается около 500 тыс. субъектов МСП.

"Индекс промышленного производства за январь-ноябрь 2021 года составляет 106,4%. За счёт нарастания промпроизводства в ЯНАО и ХМАО-Югре индекс по итогам 2021 года может показать ещё более высокие результаты", - говорится в сообщении на сайте аппарата полпреда Президента РФ в округе.

С января по ноябрь 2021 года в налоговую систему УрФО поступило порядка 6,6 трлн рублей, что на 65% выше прошлогодних показателей за аналогичный период.

Владимир Якушев оценил социально-экономические показатели позитивно.

"Мы также видим точки роста - нужно стимулировать оборот розничной торговли, увеличивать инвестиции в основной капитал, тщательно следить за уровнем инфляции", - отметил полпред Президента в УрФО.

Добавим, что несмотря на рост числа самозанятых в федеральном округе, в Свердловской области количество таких граждан за год снизилось на 30 тыс. человек.

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