Август выдался жарким для предпринимателей

Виктория Казакова отметила, что в 2021 году наш регион перевыполнил на 106,6 процента плановый показатель Минэкономразвития РФ по числу занятых в МСП человек. Фото: ДИП СО

За прошлый год количество занятых в малом и среднем бизнесе свердловчан увеличилось более чем на 61 тысячу человек. Такие данные сегодня озвучила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория КАЗАКОВА. Тенденция к росту наметилась в августе после снятия большинства коронавирусных ограничений.

В сфере бизнеса сейчас трудятся 816 тысяч человек — это свыше трети от всех работающих жителей региона. Сегодня на Среднем Урале зарегистрировано 196 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). По этому показателю Свердловская область занимает пятое место в стране, уступая лишь Москве, Санкт-Петербургу, Московской области и Краснодарскому краю. В сравнении с 2020 годом рост составил 3,3 тысячи.

– Деловая активность в Свердловской области увеличивается. В 2021 году в 2,5 раза выросло количество самозанятых уральцев, которые платят налог на профессиональный доход. Сегодня их уже почти 113 тысяч, а годом ранее было 46 тысяч. Эти цифры обеспечили нашему региону шестое место в рейтинге субъектов РФ. Увеличение числа субъектов МСП — яркое свидетельство того, что конкуренция на территории области развивается, – сказала Виктория Казакова.

Рост числа самозанятых вызван быстрой процедурой регистрации и упрощённой системой налогообложения: доходы от работы с физлицами облагаются ставкой в 4 процента, а поступления от юрлиц и ИП — в 6 процентов. Кроме того, самозанятым намного проще получить кредиты на льготных условиях. Этому способствует национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

– Также Свердловская область в числе лидеров по объёму финансовой помощи малому бизнесу. В 2021 году общая сумма выделенных средств для МСП составила 334 миллиона рублей. Из федерального бюджета на эти цели направили чуть более 255 миллионов, из регионального – 78,6 миллиона. Большое содействие в развитии бизнеса оказывает и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), – добавила министр.

В 2021 году предприниматели привлекли с его помощью свыше 10 миллиардов рублей. Это прямые займы, а также средства, полученные благодаря поручительствам фонда. Как отметил директор СОФПП Валерий Пиличев, малому и среднему бизнесу предоставили 824 займа более чем на 1,5 миллиарда рублей и 326 поручительств на 8,5 миллиарда рублей. Для фонда это стало рекордом.

– Мы постоянно расширяем инструменты поддержки. Сегодня полторы тысячи человек зарегистрировались на инвестплатформе «ВДело», где каждый может вложить средства в понравившийся проект или привлечь финансирование на свой. Уже профинансировано 357 проектов на общую сумму 606 миллионов рублей. А в рамках проекта Business-Data с помощью цифровых технологий вычисляется потенциальный спрос, благодаря чему в семи малых городах открыты 25 новых востребованных бизнесов, – добавил Валерий Пиличев.

Особое внимание свердловские власти уделяют поддержке социального предпринимательства. Губернатор Евгений Куйвашев во время своих поездок по области регулярно обращает внимание коллег на такие проекты. В прошлом году семь начинающих бизнесменов из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ревды и Режа получили региональные гранты на общую сумму три миллиона рублей. Эти деньги пошли на открытие детской стоматологии, языковой школы, частного детсада и другие общественно значимые инициативы. В дальнейшем число и размер грантов будут увеличены.

Между тем В январе во время пресс-конференции Евгений Куйвашев рассказал, что в регионе были приняты беспрецедентные меры поддержки малого бизнеса. Во многом благодаря им предпринимателям удалось выжить в это непростое время: – Нахожу необходимые аргументы для того, чтобы каким-то образом поддержать наш малый и средний бизнес. Но вообще, я скажу честно, пострадали все. Но ведь вслед за кризисом всегда идёт развитие. Многие научились работать дистанционно. Кто-то у себя в компаниях стал реализовывать дистанционную работу, развиваются IT-технологии.