Владимир Якушев поручил держать ситуацию с ликвидностью компаний МСП на особом контроле

Владимир Якушев напомнил, что федеральный кабмин принял уже более 100 антикризисных мер поддержки предпринимательства. Фото: Алексей Кунилов

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев обсудил с уполномоченными по защите прав предпринимателей в регионах, представителями банковской сферы и деловых кругов меры поддержки малого и среднего бизнеса. Он указал на необходимость контролировать их эффективность, а также работать над повышением ликвидности малых и средних предприятий (МСП).

Владимир Якушев напомнил, что федеральный кабмин принял уже более 100 антикризисных мер поддержки предпринимательства, среди которых упрощение процедур импорта продукции, докапитализация региональных фондов промышленности, снижение минимального входного порога по офсетным контрактам.

"Одна из самых важных задач сейчас – выстроить взаимодействие бизнеса и банков. Помочь предпринимателям с получением мер господдержки, связанных с кредитованием, реструктуризацией займов. Необходимо информировать предпринимателей о госпрограммах помощи бизнесу, разъяснять механизмы. Системная работа бизнес-сообществ и органов власти в этом направлении позволит существенно повысить ликвидность предприятий МСП, агропрома и системообразующих компаний. Её необходимо держать на особом контроле", — передаёт слова Владимира Якушева пресс-служба полпредства президента в УрФО.

Полномочный представитель главы государства указал на важность снижения административного давления на предприятия, недопущения роста цен и внедрения эффективных программ льготного кредитования. Владимир Якушев считает необходимым внимательно оценить эффективность введённых мер поддержки, доработать их и предложить дополнительные меры.

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