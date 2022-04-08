Накрутки банков отмотают обратно

Облегчит ли закон жизнь малому и среднему бизнесу, пока говорить рано, считают предприниматели: надо смотреть, как он будет исполняться. Фото: Алексей Кунилов

Российским банкам запретят взимать повышенные комиссии за переводы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на банковские счета физлиц и использовать повышенный заградительный тариф на вывод клиентами средств. Соответствующий закон на прошедшем заседании приняла Госдума. Цель проекта – устранить применяемые при переводах «дискриминационные практики», которые ущемляют права добросовестных вкладчиков. В первую очередь от тарифной «удавки» выдохнет малый и средний бизнес, считает эксперт.

Поправки в федеральные законы «О банках и банковской деятельности» и «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в Госдуму внесли еще в январе 2020 года. За прошедшее время двое из четверых их соавторов – депутат Равиль Хуснулин и сенатор СФ от Саратовской области Людмила Бокова – уже покинули законодательную власть. Как пояснил «ОГ» председатель ответственного за законопроект комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, заминка связана с согласованием позиций Банка России, Правительства РФ, а также бизнес-объединений при его доработке с учетом высказанных замечаний.

Поправки призваны защитить права и законные интересы клиентов банков, в отношении которых вводятся «явно дискриминационные тарифы (условия обслуживания)», говорится в пояснительной записке к законопроекту. Это происходит в рамках реализации ими рекомендаций Банка России по управлению рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На этой неделе парламент принял законопроект в третьем, окончательном чтении. Теперь его должен утвердить Совет Федерации и подписать президент Владимир Путин.

«Нарушаются законные права»

По итогам анализа тарифов крупнейших банков (в записке фигурируют Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, «Открытие») наиболее показательным примером является практика применения дополнительных тарифов на переводы денежных средств со счетов клиентов – юрлиц и ИП на банковские счета клиентов – физических лиц. Как правило, на сумму свыше 150 тыс. руб. в месяц это 1–1,5% от суммы переводов, свыше 300 тыс. руб. в месяц – 1,5–2% от суммы перевода и вплоть до 10–12% от сумм переводов, превышающих накопленным итогом 5 млн руб. в месяц. Стандартные тарифы в отношении переводов между счетами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составляют от нескольких рублей (внутри одного банка) до нескольких десятков рублей (между банками), вне зависимости от суммы.

При этом банки без каких-либо нормативно-правовых обоснований устанавливают различные исключения в зависимости от назначения переводов. Например, повышенные тарифы могут не применяться в отношении выплат заработной платы, выплат социального характера, авторских вознаграждений и т. д.

Указали авторы законопроекта и на применение банками в отношении юрлиц и ИП заградительных тарифов (достигающих 30%) на выводимые средства со счета клиента при реализации права в одностороннем порядке расторгать договора банковского счета – его дает закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Сложившаяся практика «фактически превратилась в самостоятельную бизнес-функцию банков» и «не имеет иного экономического обоснования, как способ увеличения собственных комиссионных доходов банка». Кроме того, она, «подрывает доверие к банковской системе и государственному регулированию в целом», констатируется в пояснительной записке.

В плену безысходности

«В документе достаточно точно описано, как банки, манкируя «антиотмывочным» законом, вместо того чтобы противодействовать этой деятельности, вводят мегатарифы и откровенно наживаются на добропорядочных людях», – отмечает эксперт, кандидат экономических наук Константин Селянин. По его словам, такие подходы в основном применяются в отношении малого и среднего бизнеса. «Между предпринимателями и ООО как раз много расчетов: закупается какой-то товар, услуги и так далее. А банк рассматривает это как схемы обналичивания. Когда, например, деньги ушли со счета ООО на физическое лицо, можно в банкомате снять наличные. Это очень сильно не нравится ЦБ, хотя ничего противозаконного здесь нет», – разъясняет эксперт.

С описываемой ситуацией, в частности, сталкивался екатеринбургский предприниматель Дмитрий Бондарев, работающий в сфере общественного питания: «Банки не просто использовали повышенные комиссии при переводах, но и блокировали счет в соответствии со 115-м ФЗ, а за возможность вывести средства брали до 20%. Так делал, например, Тинькофф, были и банки поменьше». «Бизнес к проблемам с банками относится как к чему-то безысходному, заранее относя то, что может произойти, к безвозвратным убыткам. Описанная ситуация с заградительными тарифами как раз подтверждает факт доминирования банков в отношениях с клиентами», – говорит руководитель ООО НПП «Динамика» Вячеслав Филипенков.

Вылечить биполярку

В законопроекте предлагается зафиксировать, что размер комиссий при переводе денежных средств со счетов юрлиц и ИП не может быть обусловлен назначением платежей либо суммами переводов. Также размер взимаемой комиссии не может обуславливаться изменением или расторжением договора банковского счета с клиентом. Кроме того, вносятся изменения, прямо устанавливающие, что меры экономического характера, применяемые банками к их клиентам в рамках «антиотмывочного» закона, нельзя расценивать как направленные на противодействие легализации преступных доходов.

«В ходе обсуждения предлагалось унифицировать все комиссии за переводы со счетов юрлиц на счета физлиц, но это могло привести к возникновению различных «подводных камней». Например, к установлению банками единого размера комиссий не на минимальном уровне, как для тех же соцвыплат, и соответственно, к увеличению затрат для клиентов. В итоге были приняты такие предложения», – рассказывает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В Сбербанке от комментариев отказались. «Мы не комментируем законы», – говорится в сообщении Альфа-банка. В банке «Открытие» в УрФО отправленные ранее по мессенджеру вопросы газеты оставили без ответа. Не удалось получить на момент сдачи номера и комментарий ВТБ.

«Закон призван противостоять отмыванию незаконно нажитых средств и финансированию терроризма. Но пока получается, что, уплатив «дополнительный взнос», можно направлять средства куда угодно и на что угодно – эффект прямо противоположный», – рассуждает Константин Селянин. Принятые Госдумой поправки, по его словам, вносят определенность и расставляют все по своим местам.

Сложно пока прогнозировать, облегчит ли закон жизнь малому и среднему бизнесу, надо посмотреть, как он будет исполняться, предполагает Дмитрий Бондарев: «Взамен действующим ограничениям банки запросто могут придумать новые. Например, введут лимиты на сумму снятия средств. Или просто будут блокировать счет в рамках «антиотмывочного» закона, а комиссия за вывод станет неофициальной. У банков много инструментов».

Важно понять, как новые нормы отразит в своих рекомендациях Центральный Банк, считает Константин Селянин. Не получится ли так, что сейчас приняли поправки, которые запрещают заградительные комиссии, а ЦБ все равно будет рекомендовать это делать. «Рекомендации ЦБ – очень хитрая штука: с одной стороны, они не носят нормативный характер, то есть формально банки не обязаны их исполнять, а только принять к сведению. Но на деле многие добросовестные банкиры любой сигнал ЦБ воспринимают однозначно: делайте, иначе отключим газ. И когда возникает «биполярка», начинают действовать взаимоисключающие нормы, они не знают, куда деваться», – поясняет эксперт.

«У банков не должно быть возможности менять правила игры, для этого нужно закрепить за ними определенные обязательства – как в договорных отношениях между юрлицами. Если это произойдет, то бизнес быстро научит банки работать корректно», – резюмирует Вячеслав Филипенков.