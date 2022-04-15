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Экономика / Малый бизнес
15 апреля 2022, 19:49

Свердловские власти и бизнес договорились о единых правилах регулирования трудовых отношений

Подписание соглашения

Соглашение поможет создать в региональных компаниях благоприятные условия труда, подтолкнёт развитие малого предпринимательства и обеспечит рабочие места уральцам. Фото: Татьяна Вилижанина

В пятницу, 15 апреля, было подписано трёхстороннее соглашение на 2022–2024 годы о регулировании социально-трудовых отношений в сфере малого и среднего бизнеса Свердловской области. Замгубернатора региона Дмитрий Ионин заявил, что единые правила помогут бизнесу, профсоюзам и власти вести работу в одном направлении.

Документ был утверждён Дмитрием Иониным, президентом областного объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Анатолием Филиппенковым и председателем Федерации профсоюзов региона Андреем Ветлужских.

"Если правила игры обозначены, мы движемся одним курсом, ведём диалог и адаптируем меры поддержки под конкретные предприятия. Соглашение направлено на реальную помощь малому и среднему бизнесу, адаптацию федеральных мер поддержки под конкретные предприятия, которые заботятся о своих сотрудниках", — заявил замгубернатора.

Соглашение поможет создать в региональных компаниях благоприятные условия труда, подтолкнёт развитие малого предпринимательства и обеспечит рабочие места уральцам. Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в документе прописаны пункты, касающиеся минимальной зарплаты, которая должна быть не ниже МРОТ, и содействия заключению коллективных договоров.

Андрей Ветлужских подчеркнул, что и предприниматели, и власти, и работники заинтересованы в "белой" зарплате и оплате больничных.

"Идеология соглашения в том, что те предприятия, которые ведут себя так, получают большую поддержку от союза, от коллег, получают большее внимание от государства. Конечная цель, чтобы людям жилось хорошо", — добавил он.

Фото: Татьяна Вилижанина

Областная газета Свердловской области

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