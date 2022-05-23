Уральский бизнес вырос на санкциях

На малых и средних предприятиях Свердловской области работает свыше 505 тысяч человек. Фото: Павел Ворожцов

Количество малых и средних предприятий (МСП) в Свердловской области с начала года увеличилось на 4,5 тысячи. Открытие новых компаний в условиях кризиса стало возможным во многом благодаря поддержке бизнеса со стороны государства.

Об этом вчера на пресс-конференции, посвященной Дню российского предпринимательства, который отмечается 26 мая, заявил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

– Сейчас в регионе насчитывается более 201 тысячи малых и средних предприятий. По этому показателю мы уверенно занимаем пятое место в России. Понятно, что в нынешних экономических условиях у ряда субъектов МСП есть проблемы, но, как показывает практика, запас прочности у нашего бизнеса есть, – заметил замгубернатора.

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в мае количество компаний, работающих в Свердловской области, впервые с августа 2020 года превысило отметку в 200 тысяч.

Дмитрий Ионин напомнил, что сейчас в Свердловской области под руководством губернатора Евгения Куйвашева действует антикризисный штаб, в который входит рабочая группа по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса. Она собирается раз в неделю, чтобы обсудить проблемы конкретной отрасли и предложить индивидуальные решения.

Так, например, в июне лучшие представители фэшн-индустрии начнут на льготных условиях работать в крупном торговом центре Екатеринбурга Veer Mall. Бизнесмены смогут не платить за аренду минимум три месяца. В 2021 году такую поддержку уже получили пять индивидуальных предпринимателей, и большинство из них увеличили клиентскую базу и нарастили объемы продаж.

На помощь от государства могут рассчитывать и начинающие сельхозпроизводители. 16 аграриям достанутся средства ежегодного грантового конкурса «Агростартап». В 2022 году из федерального и областного бюджетов на это выделено более 75 млн рублей. Получить деньги на развитие хозяйства возможно на условиях софинансирования – не менее 10 процентов от суммы проекта предприниматель должен внести сам.

Это далеко не весь перечень мер поддержки бизнеса. В Свердловской области также проводятся выставки импортозамещающей продукции, произведенной на Урале, снижаются ставки по льготным займам для малого и среднего бизнеса, делая их не зависящими от ключевой ставки Центробанка. Полную информацию об этом можно найти на сайте Свердловского областного Фонда поддержки предпринимательства.