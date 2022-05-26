«Номер один» в бизнесе

На встречу с представителями власти пришли 70 свердловских предпринимателей. К сожалению, не все из них успели задать волнующие их вопросы. Фото: Павел Ворожцов

Вчера в резиденции губернатора вручили премии «Номер один». Ее учредители – Уральская торгово-промышленная палата и СОСПП. Торжественный прием был приурочен к Дню российского предпринимательства. На встречу с представителями региональной власти приехали бизнесмены из разных городов области.

Гран-при конкурса получил Уральский оптико-механический завод. Лучшей компанией в сфере IT жюри назвало «СКБ-Контур». За успехи в кооперации с наукой эксперты выделили НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова, а в области социального предпринимательства – ИП Толстикову Светлану Ивановну, службу Семьи «БЛАГО». Победителем в номинации «Экспортер года высокотехнологичной продукции» стала «Группа СВЭЛ», а в номинации «Инвестиционный проект в агропромышленном комплексе» – СПК «Килачевский».

Также предпринимателям были вручены Почетные грамоты и Благодарственные письма губернатора Свердловской области.

От имени главы региона собравшихся поздравил первый заместитель губернатора Алексей Шмыков. Он поблагодарил предпринимателей за работу в условиях санкций – создание новых рабочих мест, рост экономики и повышение качества жизни людей:

– Мы сосредоточили усилия на сглаживании последствий внешнеэкономического санкционного воздействия. Продолжается работа по выработке эффективных мер поддержки бизнеса, стимулированию деловой активности и активизации инвестиционной деятельности. На сегодняшний день мы видим, что малый и средний бизнес постепенно восстанавливается, продолжается рост количества предпринимателей и численности занятых в сфере МСП. Свою задачу видим в поддержке и закреплении этой тенденции. Создание благоприятных условий для комфортного ведения бизнеса было и остается в фокусе нашего внимания, – сказал Алексей Шмыков.

За полтора часа представители бизнеса успели задать Алексею Шмыкову и заместителю губернатора Дмитрию Ионину, а также главам профильных министерств почти два десятка вопросов.

Больше всего бизнесменов волнуют меры господдержки, в том числе введение новых или продление действующих налоговых и других льгот. По словам Дмитрия Ионина, как раз к профессиональному празднику предпринимателям сделал подарок Центробанк:

– А вот и ожидаемый подарок от Центробанка подоспел. Ключевая ставка снижена до 11 процентов. Ожидаем дальнейшей динамики. Реальная польза и для бизнеса, и для наших проектов в сфере государственно-частного партнерства. В связи с этим будут пересмотрены ставки по льготным займам для бизнеса.

По итогам встречи Дмитрий Ионин отметил, что в Свердловской области действуют эффективные меры поддержки бизнеса: крупным компаниям помогает федеральный Фонд развития промышленности, малым и средним – Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.

Он пообещал, что в таком ручном режиме будет решен вопрос с поддержкой Верхнесалдинского хлебокомбината, который не смог получить федеральную субсидию (ранее Правительство РФ выделило 2,5 млрд рублей на поддержку хлебопеков, чтобы они могли заморозить цену на свою продукцию. – Прим. ред.). Также рабочая группа по поддержке малого и среднего предпринимательства на ближайшем заседании рассмотрит меры поддержки торговых центров и их арендаторов, которые оказались на грани банкротства в связи с уходом многих крупных магазинов.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх напомнила, что такой формат общения представителей власти и бизнеса используется в регионе с 2016 года. По ее словам, подобные встречи помогают решать важные вопросы.

Фото: Павел Ворожцов