Правительство РФ утвердило новые льготные кредиты для малого и среднего бизнеса

На перестройку и развитие производства бизнес сможет взять займы под 4,5% и 3% годовых соответственно. Фото: сайт Правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о введении новой кредитной программы для малых и средних предпринимателей. При действующей ставке Банка России на перестройку и развитие производства бизнес сможет взять займы под 4,5% и 3% годовых соответственно.

Льготные кредиты будут предоставляться в приоритетном порядке малым и средним предпринимателям, которые работают в области переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса. Деньги, полученные в займ по новой программе, можно потратить на закупку оборудования, запуск новых производств и капремонт действующих помещений.

Программа будет действовать в течение 3 лет, однако взять займы в рамках этой кредитной линии можно на 10 лет. До конца нынешнего года планируют выдать кредитов на 50 млрд рублей.

"Новый инструмент поддержки появился благодаря совмещению двух действующих федеральных программ. Первая — льготное кредитование в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", вторая — стимулирование займов у малых и средних предприятий Банком России и Корпорацией МСП", — уточнили на сайте кабмина РФ.

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