На Среднем Урале профинансируют социальные проекты бизнеса

Для 70 предпринимателей Свердловской области выделены гранты. Фото: Павел Ворожцов

70 свердловских предпринимателей получат грантовую поддержку. Финансовая помощь предусмотрена для 8 молодых частников не старше 25 лет и 62 представителей бизнеса, реализующих социальные проекты.

Суммы грантов варьируются от 100 до 500 тысяч рублей, уточнили в департаменте информполитики Свердловской области. В 2022 году на реализацию инициатив предпринимателей из федерального бюджета направлено 31,2 млн рублей, еще 2,3 млн рублей выделят из областного. 25% стоимости проектов должны покрыть их авторы.

В частности, крупный грант в полмиллиона рублей выиграло научно-производственное предприятие, занимающееся детской восстановительной медициной. Полученные средства в компании направят на покупку материалов и комплектующих для оборудования, на котором будут создаваться инновационные опоры для детей с ДЦП.

Фото: предоставлено департаментом информполитики Свердловской области

"Мы производим реабилитационное оборудование, с помощью которого дети могут сидеть, стоять, ползать и ходить. За последнее время мы накопили серьезные компетенции, сегодня уже успешно замещаем иностранные вертикализаторы – опоры для стояния с пневмоприводом. Полученный грант пойдет на разработку опоры для сидения также с пневмоприводом, чтобы помочь детям более комфортно ощущать себя в пространстве", – рассказала представитель компании Екатерина Карпова.

Кроме того, поддержан проект, помогающий обучить детей финансовой грамотности. Курс рассчитан на 9 месяцев, пройти его смогут школьники в возрасте от 6 до 15 лет. Бесплатные занятия запланированы для нескольких детей из многодетных семей и приехавших из ЛНР и ДНР.

Грантовую помощь также решено оказать 25-летней свердловчанке, которая решила создать новое производство мебели. По словам предпринимательницы, сейчас эта ниша отчасти свободна. Девушка уже подбирает персонал и закупает оборудование.

Напомним, ранее Правительство РФ утвердило новые льготы для малого и среднего бизнеса. Для предпринимателей предусмотрена сниженная процентная ставка по кредитам.