Свердловские предприниматели чаще всего интересуются инструментами для старта и развития бизнеса

Бесплатную консультацию можно получить по телефону 8 800 500-77-85, а также с помощью онлайн-чата или формы онлайн-консультации на сайте СОФПП. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства (СОФПП) рассказали, что с начала года на горячую линию для представителей бизнеса поступило 17 970 обращений. Чаще всего предприниматели интересовались инструментами для старта и развития бизнеса.

Вопросы такого характера задали около 40% предпринимателей, позвонивших на горячую линию.

"Около 20% вопросов — о займах фонда, порядка 10% — про наши мероприятия и прямые эфиры. Также бизнес интересуют образовательные программы, возможности по развитию креативного предпринимательства, а также существующие в регионе субсидии и гранты и антикризисные инструменты поддержки", — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

В департаменте информполитики Свердловской области отметили, что звонки по телефону 8 800 500-77-85 принимаются без перерывов и выходных с 9:00 до 18:00. На вопросы предпринимателей отвечают 17 специалистов, в том числе и юристы, которые помогают разобраться с налоговыми и другими запросами.

Напомним, по поручению губернатора Евгения Куйвашева в 2020 году на Среднем Урале была запущена горячая линия для информирования бизнесменов об антикризисных мерах в условиях пандемии COVID-19. В 2020 и 2021 годах поступило более 66 тысяч обращений. Сейчас линия работает в формате экспресс-консультации в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".