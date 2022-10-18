Правительство РФ утвердило новые меры поддержки предпринимателей в условиях мобилизации

Один из документов предоставит мобилизованным бизнесменам на весь период службы отсрочки по оплате аренды недвижимости, земельных участков и другого федерального имущества. Фото: Павел Ворожцов

Кабмин РФ утвердил несколько документов, направленных на поддержку бизнесменов, призванных в рамках частичной мобилизации, или руководителей предприятий, сотрудники которых отправились на службу. Соответствующие постановления подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Один из документов предоставит мобилизованным бизнесменам на весь период службы отсрочки по оплате аренды недвижимости, земельных участков и другого федерального имущества. Такая же мера поддержки будет распространяться на предпринимателей, заключивших контракты о прохождении военной службы, и бизнесменов-добровольцев.

Отсрочку получат как ИП, так и юрлица, если человек одновременно учредитель и руководитель компании. На период прохождения службы коммунальные платежи будет платить арендодатель. Кроме того, договоры аренды федерального имущества можно будет расторгнуть без штрафов.

Также существенные условия контрактов для обеспечения федеральных нужд — сроки, цена, виды и объемы работ — могут быть изменены, если услуги поставляют компании, сотрудники которых были призваны на службу. В случае если исполнение контракта со стороны таких предприятий не будет исполнено в срок, им спишут неустойку. Кроме того, эти компании не будут вносить в реестр недобросовестных поставщиков.

Другим документом временно отменяются требования к количеству работников, которое является обязательным для получения разрешения на тот или иной вид деятельности.

"В срок от трех до шести месяцев компании и предприятия должны найти новых квалифицированных работников, чтобы обеспечить соответствие существующим требованиям. При этом за призванным на службу сотрудником сохранится его рабочее место — трудовое соглашение с ним приостанавливается, но не разрывается. С новым сотрудником будет заключен срочный трудовой договор", — уточняется на сайте Правительства.