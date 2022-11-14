За 10 месяцев 2022 года свердловские самозанятые перечислили 800 млн рублей налогов

Налог на профессиональный доход действует на Среднем Урале с 2020 года. Фото: Алексей Кунилов

Замруководителя УФНС России по Свердловской области Лидия Исаева в рамках VII Уральского налогового форума заявила, что с января по октябрь самозанятые жители региона заплатили 800 млн рублей налогов на профессиональный доход. Эта сумма на 300 млн рублей превышает показатель за весь 2021 год.

Налог на профессиональный доход действует на Среднем Урале с 2020 года. Регион находится на 7-м месте в списке субъектов РФ по темпам роста численности самозанятых — в Свердловской области их уже более 170 тысяч. Популярность этой формы занятости объясняется удобством сервисов, комфортными налоговыми ставками и отсутствием необходимости покупать контрольно-кассовую технику и сдавать отчеты.

Кроме того, по инициативе губернатора Евгения Куйвашева на Среднем Урале действуют меры поддержки самозанятых. Например, в 2020 году они могли получить из областного бюджета безвозмездные выплаты. В 2021 году были запущены образовательные программы и организована возможность бесплатно участвовать в ярмарках на площадках ТЦ. В этом году Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства организовал практикумы для самозанятых, позволяющие овладеть новой профессией.

И.о. свердловского министра экономики и территориального развития Татьяна Гладкова на открытии Уральского налогового форума отметила, что основной темой мероприятия станет адаптация к новым экономическим реалиям.

"Ежегодное проведение столь масштабного мероприятия с участием представителей Федеральной налоговой службы, исполнительных органов государственной власти, бизнес-сообществ и экспертов является знаковым для Свердловской области и вносит вклад в формирование совместных взвешенных решений по вопросам социально-экономического развития региона", — передает ее слова департамент информполитики Свердловской области.

Участие в форуме в 2022 году примут более 10 тысяч человек. В рамках мероприятия в частности обсудят вопросы введения в 2023 году единого налогового платежа, а также объединения Пенсионного фонда с Фондом социального страхования.